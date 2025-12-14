रवि लामिछाने अस्पतालबाट डिस्चार्ज

१५ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने डिस्चार्ज भएका छन् ।
स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुँदै गएको र अस्पतालमा भेटघाट गर्ने मानिसको भिड लागेपछि उनले घरमै आराम गर्ने भन्दै डिस्चार्ज मागेका हुन् ।
अस्पतालका प्रवक्ता तथा डिपुटी निर्देशक डा. गोपालप्रसाद सेढाईंले लामिछाने अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको बताए । लामिछानेलाई ‘सेलुलाइटिस’ भएको थियो ।
५ माघमा पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी जनकपुरमा पुगेका थिए । स्टेजबाट ओर्लिँदा लामिछानेको देब्रे खुट्टामा चोट लाग्यो । तर उनले सामान्य रूपमा लिए । केही औषधि खाए । चोट निको नहुँदै उनी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र चितवनतर्फको चुनावी दौडमा हिँडे । कामको व्यस्तताले नियमित औषधि खान भ्याएनन् । दुखाइ रोकिएन, घाउ सुन्निन थाल्यो । खुट्टा रातो भयो ।
चोट लागेको ९ दिनपछि लामिछाने त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगे । परीक्षणको क्रममा उनलाई सेलुलाइटिस भएको पत्ता लाग्यो ।
‘अस्पतालमा भेटघाट गर्ने आउने मानिसको भिडभाड भयो । स्वास्थ्य अवस्था पनि सुधार भएपछि घरमै गएर आराम गर्छु भन्नुभयो,’ डा. सेढाईंले अनलाइनखबरसँग भने, ‘ घरमै बसेर एन्टिबायोटिक दिन सकिने भएकाले हामीले पनि डिस्चार्ज गर्यौं ।’
उनलाई नसामार्फत तीनवटा एन्टिबायोटिक औषधि दिइएको छ ।
