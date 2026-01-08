+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘नागरिकका समस्या बुझ्ने नेतालाई भोट’

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरु मतदाता रिझाउन घरदैलो गरिरहेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २० गते १३:०५

२० माघ, ढोरपाटन (बागलुङ) । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरु मतदाता रिझाउन घरदैलो गरिरहेका छन् । घरदैलोमा पुग्ने नेतालाई मतदाताले विकास, सुशासन र रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । हरेक चुनावमा आश्वासन मात्रै दिने तर चुनाव जितेपछि काम नगर्ने प्रवृत्ति दोहोरी रहेको उनीहरुको गुनासो छ ।

बागलुङ क्षेत्र नं १ अन्तर्गत काठेखोला गाउँपालिका–२ का प्रीतम थापाले स्पष्ट ‘एजेन्डा’ लिएर आउने नेतालाई यसपालि भोट दिने बताए । अहिलेसम्म तीनपटक मतदान गरेको अनुभव सुनाउँदै चुनाव जिताएका प्रतिनिधिले जनताको भावनाअनुसार काम नगरेको उनको भनाइ छ ।

दूरदराजमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र यातायातको सुविधा अझैसम्म पुग्न नसेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने थापाले बताए । उनले भने, ‘चुनाव एउटा राम्रो प्रतिनिधि छान्ने अवसर हो, यस बेला सोचविचारका साथ गतिलो नेता चुन्न जरुरी छ, चुनावका बेला भोट माग्न धेरै थरि आउँछन्, लहलहैमा लागेर मत दिन हुँदैन भन्ने लाग्छ, जसले भुइँ मान्छेको समस्या बुझ्छ, नागरिकका आवाजलाई सदनमा बोल्न सक्छ उसैलाई मत दिने हो ।’

गलकोट नगरपालिका–८ का तुलबहादुर खत्रीले नयाँ पुराना पार्टीले जनताको हितमा काम गर्न नसकेको गुनासो गरे । लामो इतिहास बोकेका र भर्खर खुलेका पार्टीको विकास तथा सुशासन स्थापित गर्ने एउटै धारणा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । विकट गाउँ बस्तीका नागरिक आधारभूत सेवा पाउनबाट वञ्चित रहेका सुनाउँदै चुनाव जितेपछि उनीहरुको समस्या बुझेर काम गर्ने नेताको आवश्यकता रहेको खत्री बताउँछन् ।

‘मैले धेरै चुनावमा भाग लिए, चुनाव जितेकाहरुले केही गर्दै नगरेका त होइनन्, तर उनीहरुले जति गर्नुपर्ने हो त्यति गरेनन्, अब आउने नेतृत्वले हरेक नागरिकको समस्या बुझेको हुनु पर्छ’, उनले भने, ‘आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई काखा अरूलाई पाखा गर्ने विभेदी नेता हुनुहुँदैन, निःस्वार्थी भावको नेतालाई जिताउन जरुरी हुन्छ ।’

ढोरपाटन नगरपालिका–९ का ७४ वर्षीय कुलबहादुर सुनारले सही उम्मेदवार छान्न नसक्दा जनताले दुःख पाएको बताए । आफूले २०४८ सालपछिका सबै निर्वाचनमा मतदान गर्दै आएको सुनाउँदै चुनाव जितेपछि भोट दिएको नेता एकपटक पनि फर्किएर गाउँमा नआएको उनले आरोप छ । आफ्ना लागि मात्र नभई जनताका समस्यालाई प्राथमिकता दिने नेतालाई भोट दिने सोच बनाएको सुनार बताए । रासस

निर्वाचन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जुम्लाका ५२ वटा मतदानस्थलअति संवेदनशील

जुम्लाका ५२ वटा मतदानस्थलअति संवेदनशील
गिरिजाबाबुको क्षेत्रमा सुजाता र ऋषिकेशको ‘एक्जिट’, मिनेन्द्र र दीलिपलाई नयाँको चुनौती

गिरिजाबाबुको क्षेत्रमा सुजाता र ऋषिकेशको ‘एक्जिट’, मिनेन्द्र र दीलिपलाई नयाँको चुनौती
उदयपुर-२ : दोहोरिने दाउमा एमालेका रायमाझी, अवसर खोज्दै अन्य 

उदयपुर-२ : दोहोरिने दाउमा एमालेका रायमाझी, अवसर खोज्दै अन्य 
कार्यकाल पूरा नहुँदै भगौडा भएर चुनावमा होमिनेलाई रोक्ने कानुन बनाऔं : सांसद परियार

कार्यकाल पूरा नहुँदै भगौडा भएर चुनावमा होमिनेलाई रोक्ने कानुन बनाऔं : सांसद परियार
कहाँ-कहाँ भयो चुनावी गठबन्धन ?

कहाँ-कहाँ भयो चुनावी गठबन्धन ?
खोटाङमा यसरी हुँदैछ निर्वाचन प्रहरीका लागि तालिम

खोटाङमा यसरी हुँदैछ निर्वाचन प्रहरीका लागि तालिम

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories
एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित