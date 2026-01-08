कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि गठबन्धन हुँदैन : कांग्रेस सभापति थापा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले २१ फागुनको निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीसँग क्षेत्रगत रूपमा गठबन्धन नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
- थापाले भने, ‘नेपाली कांग्रेस पार्टीले कुनै पनि क्षेत्रमा गठबन्धन गर्दैन । निर्वाचनपूर्व कुनै पनि गठबन्धन गरिँदैन।’
- उनले कुनै पनि तहको नेताले गठबन्धन हुने भनेको भए त्यो छानबिनको विषय हुने बताए।
२० माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले २१ फागुनको निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीसँग क्षेत्रगत रूपमा पनि गठबन्धन नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा थापाले कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै पनि पार्टीसँग गठबन्धन नहुने बताएका हुन् ।
‘नेपाली कांग्रेस पार्टीले कुनै पनि क्षेत्रमा गठबन्धन गर्दैन । निर्वाचनपूर्व कुनै पनि गठबन्धन गरिँदैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन कसैले सोच्दै पर्दैन ।’
कुनै पनि तहको कुनै नेताले कुनै क्षेत्रमा गठबन्धन हुन्छ भनेको भए त्यो छानबिनको विषय हुने उनको भनाइ छ ।
