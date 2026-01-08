+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

लन्डनमा पहिलोपटक ‘कुटुम्ब’ र विपुल एउटै स्टेजमा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २१ गते १२:२१
Listen News
0:00
0:30
🔊

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली संगीत क्षेत्रका ‘कुटुम्ब’ र विपुल क्षेत्रीले लन्डनको ट्रोक्सीमा ८ फेब्रुअरी २०२६ मा ‘नेपाल म्यूजिक फेस्टिभल’ मा संयुक्त प्रस्तुति दिनेछन्।
  • मामाघर इन्टरटेनमेन्ट यूकेले नेपाली संगीत र संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले ‘नेपाल म्यूजिक फेस्टिभल’ आयोजना गरेको छ।
  • ‘कुटुम्ब’ले परम्परागत लोक वाद्यलाई आधुनिक शैलीमा प्रस्तुत गर्ने र विपुल क्षेत्रीको ‘द ट्राभलिङ ब्यान्ड’ले लोक पप गीतमार्फत लोकप्रियता पाएको छ।

लन्डन । नेपाली संगीत क्षेत्रका दुई विख्यात धरोहर ‘कुटुम्ब’ र विपुल क्षेत्रीले लन्डनमा एउटै स्टेज सेयर गर्ने तयारी गरेका छन् ।

यहाँ पहिलोपटक गर्न लागिएको ‘नेपाल म्यूजिक फेस्टिभल २०२६’ मा ‘कुटुम्ब’ र विपुल आफ्नो ‘द ट्राभलिङ ब्यान्ड’ का साथ उपस्थित हुने आयोजक मामाघर इन्टरटेनमेन्ट यूकेले जानकारी दिएको छ ।

आउँदो ८ फेब्रुअरी शनिबार लन्डनको प्रतिष्ठित भेन्यू ट्रोक्सीमा ‘कुटुम्ब’ र ‘विपुल एन्ड द ट्राभलिङ ब्यान्ड’ गुन्जन लागेका हुन् । पफर्मेन्सका लागि दुबै व्याण्डका १६ सदस्यहरू फेब्रुअरी २५ मा लन्डन उत्रने कार्यक्रम छ ।

नेपाली संगीत, संस्कृति र पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य राखेर ‘नेपाल म्यूजिक फेस्टिभल’ को सोच बनाइएको मामाघर इन्टरटेनमेन्ट यूकेका निर्देशक विमल तिमिल्सिनाले जनाए ।

गत वर्ष लन्डनकै अर्को प्रतिष्ठित भेन्यू ओटुमा ‘कन्दरा’ ब्याण्डको प्रस्तुतिमा ऐतिहासिक कन्सर्ट सम्पन्न गरेको मामाघरले यसपटक पनि लोकप्रिय कलाकार र व्याण्ड छानेको छ ।

‘हाम्रो लक्ष्य नै प्रतिष्ठित भेन्यूमा क्वालिटी कार्यक्रम पस्कनु हो, त्यो पनि सबै पुस्ताका दर्शक समेट्ने गरि’, निर्देशक तिमिल्सिना भन्छन्, ‘जसले कलाकार र दर्शक दुवैको अनुभवलाई विशेष बनाउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

‘नेपाल म्यूजिक फेस्टिभल २०२६’ ले बेलायतमा रहेका नेपाली समुदायलाई एकै स्थानमा जोड्दै नेपाली संगीत र संस्कृति प्रवर्धनमा योगदान दिने विश्वास तिमिल्सिनाको छ ।

परम्परागत नेपाली लोक वाद्य-संगीतलाई आधुनिक शैलीमा विश्वभर चिनाउन सफल ब्याण्ड हो कुटुम्ब । सारङ्गी, बाँसुरी, मादललगायत मौलिक नेपाली बाजाका माध्यमबाट नेपाली लोकधुनलाई कुटुम्बले जीवन्त बनाउँदै आएको छ ।

त्यस्तै, पछिल्लो पुस्ताका चर्चित गायक विपुल र उनको ‘द ट्राभलिङ ब्यान्ड’ नेपाली लोक पप शैलीका गीतले लोकप्रिय छन् । ‘सिन्डिकेट’, ‘असार’, ‘सिरिरी’, ‘राम साइली’ आदि उनका चर्चित गीत हुन् ।

सन् १९३० को दशकमा निर्मित ‘ट्रोक्सी’ उत्कृष्ट साउन्ड सिस्टम, भव्य स्टेज र विशाल दर्शक क्षमताका कारण प्रतिष्ठित छ । लाइमहाउस स्टेसन नजिक अवस्थित यो एतिहासिक भेन्यूमा बलिउड, हलिउडका नामी कलाकारले समेत प्रस्तुति गर्ने गरेका छन् ।

कुटुम्ब विपुल क्षेत्री
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories
एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित