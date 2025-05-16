‘कुटुम्ब’ बुढानिलकण्ठमा गुञ्जिने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । नेपाली रैथाने तथा नेवारी संगीतको प्रवद्र्धन गर्दै आएको चर्चित सांगीतिक समूह ‘कुटुम्ब’ ले बुढानिलकण्ठमा लाइभ प्रस्तुति दिने भएको छ ।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका-१३, चुनिखेल कौडोलस्थित २९ रिसोर्ट एन्ड फार्म हाउसमा पुस २६ गते (जनवरी १०) ‘कुटुम्ब लाइभ म्युजिक’ आयोजना हुने भएको हो ।
साँझ ५ बजेबाट सुरु हुने कन्सर्टमा ब्यान्डले नेवारी गीतसंगीतसँगै अन्य मौलिक र चर्चित रैथाने धुन पनि प्रस्तुत गर्नेछ । नेवारी रैथाने गीतसंगीतलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउँदै आएको ‘कुटुम्ब’ को प्रस्तुति दर्शकका लागि विशेष हुने आयोजकको विश्वास छ ।
२९ रिसोर्ट एन्ड फार्म हाउसका सञ्चालक दिमेश श्रेष्ठ, किरण श्रेष्ठ, सुसान्त श्रेष्ठ र कुमार श्रेष्ठका अनुसार कन्सर्टको टिकट मूल्य ५०० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
सञ्चालक दिमेश श्रेष्ठका अनुसार, धेरै भीडभाड नहोस् र दर्शकलाई शान्त, सुरक्षित र गुणस्तरीय सांगीतिक अनुभव दिन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले सीमित टिकटको व्यवस्था गरिएको हो ।
