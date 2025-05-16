प्रतिनिधिसभा चुनाव : रवीन्द्र मिश्र पर्सा-३ बाट पनि सिफारिस

८ पुस, काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको नाम पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट पनि सिफारिस भएको छ ।
प्रत्यक्ष तर्फ मिश्रको नाम काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट पनि सिफारिसमा परेको छ । यस क्षेत्रबाट उनको नाम सिफारिस भएपनि पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भएको छ ।
पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट मिश्रसहित ५ जनाको नाम प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारका लागि सिफारिस भएको क्षेत्र नम्बर ३ का अध्यक्ष नरेन्द्रप्रसाद चौरिसयाले जानकारी दिए ।
प्रत्यक्षतर्फ मिश्रसहित अंगद ठाकुर, नगिनाकुमार यादव, नरेन्द्रप्रसाद चौरसिया र दिपेश साह सिफारिस भएका हुन् ।
समानुपातिक अन्तर्गत मधेशी महिला तर्फ भने प्रियंकाकुमारी यादव र गुडिया देवीको नाम सिफारिस भएको छ ।
यसैगरी समानुपातिक अन्तर्गत मधेशी पुरुषबाट चन्द्रिका सहनी, सुजित त्रिपाठी र मुकेश साहको नाम सिफारिस भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4