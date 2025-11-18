जुवातास खेलेको आरोपमा ललितपुरको खाजा घरबाट ९ पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- ललितपुर महानगरपालिका–१७ बाफल भेल्पास्थित खाजाघरमा जुवातास खेलेको आरोपमा ९ जना पक्राउ परेका छन्।
- पक्राउ पर्नेमा लमजुङको बन्दिपुर घर भएकी ५० वर्षीया विशु गुरूङसमेत छन्।
- प्रहरीले नगद १ लाख ७३ हजार ४ सय रूपैयाँ र ३ बुक ताससहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको छ।
२१ माघ, काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिका–१७ बाफल भेल्पास्थित खाजाघरमा जुवातास खेलेको आरोपमा ९ जना पक्राउ परेका छन् ।
लमजुङको बन्दिपुर घर भएकी ५० वर्षीया विशु गुरूङले सञ्चालन गरेको गुरूङ खाजा घरमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा विशुसमेत ९ जनालाई मंगलबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरी वृत्त सातदोबाटोबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई नगद १ लाख ७३ हजार ४ सय रूपैयाँ र ३ बुक ताससहित पक्राउ गरेको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4