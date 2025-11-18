+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जुवातास खेलेको आरोपमा ललितपुरको खाजा घरबाट ९ पक्राउ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २१ गते १४:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ललितपुर महानगरपालिका–१७ बाफल भेल्पास्थित खाजाघरमा जुवातास खेलेको आरोपमा ९ जना पक्राउ परेका छन्।
  • पक्राउ पर्नेमा लमजुङको बन्दिपुर घर भएकी ५० वर्षीया विशु गुरूङसमेत छन्।
  • प्रहरीले नगद १ लाख ७३ हजार ४ सय रूपैयाँ र ३ बुक ताससहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको छ।

२१ माघ, काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिका–१७ बाफल भेल्पास्थित खाजाघरमा जुवातास खेलेको आरोपमा ९ जना पक्राउ परेका छन् ।

लमजुङको बन्दिपुर घर भएकी ५० वर्षीया विशु गुरूङले सञ्चालन गरेको गुरूङ खाजा घरमा जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा विशुसमेत ९ जनालाई मंगलबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

प्रहरी वृत्त सातदोबाटोबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई नगद १ लाख ७३ हजार ४ सय रूपैयाँ र ३ बुक ताससहित पक्राउ गरेको हो ।

जुवातास ललितपुर महानगरपालिका
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक तथ्य

15 Stories
के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

के पिसाबमा फिँज देखिनु कुनै रोगको संकेत हो ?

11 Stories
एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित