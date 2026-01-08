+
ईश्वर पोखरेलले सुझाव माग्दै भने– संविधान संशोधनका लागि मेरो उम्मेदवारी

नेपालको संविधान २०७२ लाई आवश्यक संशोधनसहित थप उपयोगी र सशक्त बनाउँदै समाजवादको आधार निर्माणमा अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ आफू उम्मेदवार बनेको दाबी गरेका छन् ।

२०८२ माघ २२ गते ८:०६

२२ माघ, काठमाडौं । फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं–५ मा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार रहेका नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलले सुझावको माग गरेका छन् । आफू प्रतिवद्धतापत्र निर्माणको क्रममा रहेको बताउँदै नेता पोखरेलले सुझावको आह्वान गरेका हुन् ।

बिहीबार बिहान फेसबुकमार्फत सुझाव माग्दै उनले नेपालको संविधान २०७२ लाई आवश्यक संशोधनसहित थप उपयोगी र सशक्त बनाउँदै समाजवादको आधार निर्माणमा अघि बढ्ने उद्देश्यका साथ आफू उम्मेदवार बनेको दाबी गरेका छन् ।

‘यस क्षेत्रका जनता, विशेषगरी युवाहरूको सुनौलो र सुरक्षित भविष्यका लागि प्रतिबद्धता निर्माणको चरणमा छु,’ पोखरेलले भनेका छन्, ‘तपाईँको सिर्जनात्मक र उपयोगी सुझावले मेरो योजनाको क्षितिजलाई अझ फराकिलो र वस्तुनिष्ठ बनाउने भएकाले सुझावका लागि अनुरोध गर्दछु ।’

