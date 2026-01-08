सिन्धुलीमा कुलपूजामा जाँदै गरेको गाडी दुर्घटना, २१ जना घाइते

२२ माघ, काभ्रे । सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका-५ स्थित खहरे गाउँको शहीदगेट-अमारे भित्री सडक खण्डमा गाडी दुर्घटना हुँदा २१ जना घाइते भएका छन् ।
कुलपूजाका लागि अमारेबाट गाउँखर्कतर्फ जाँदै गरेको म.प्र.०३–००१ च ८५०० नम्बरको बोलेरो गाडी बिहीबार साँझ अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब दुई सय मिटर तल खसेको थियो ।
दुर्घटनाका क्रममा गाडीमा सवार सबै यात्रु घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख एसपी लालध्वज सुवेदीले जानकारी दिए ।
घाइतेहरूको तत्काल उद्धार गरी उपचारका लागि खुर्कोटको खाल्टेस्थित आत्मीय अस्पताल र केही घाइते धुलिखेल अस्पताल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घटनाको जानकारी पाउनासाथ इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटबाट प्रहरी निरीक्षक बसन्तबहादुर भुजेलको कमाण्डमा टोली र प्रहरी चौकी रातामाटाबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक टेमप्रसाद तिमल्सिनाको नेतृत्वमा ४ जनाको टोली खटिएको थियो ।
प्रहरीले स्थानीयको सहयोगमा घाइतेहरूको उद्धार गरेको थियो । प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा परेको सवारी साधन घटनास्थलमै छ ।
