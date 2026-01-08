+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चितवनमा रविसँग कांग्रेस उम्मेदवारकाे जम्काभेट, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने बाचा

‘हाम्रो एकदमै स्वस्थ र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यसमा ढुक्क भए हुन्छ । एकदमै सम्मानित प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २३ गते १२:५५

२३ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन–२ बाट उम्मेदवार रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिस्पर्धामा रहेकी मीना खरेलबीच जम्काभेट भएको छ । चुनावी प्रचारका क्रममा दुवै जना प्रतिस्पर्धीबीच शुक्रबार भरतपुर बजारमै जम्काभेट भएको हो ।

भेटका क्रममा दुवैजनाले हात मिलाएर एकअर्कालाई शुभकामना साँटासाँट गरेका थिए । त्यसपछि रास्वपा सभापति लामिछानेले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘हाम्रो एकदमै स्वस्थ र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यसमा ढुक्क भए हुन्छ,’ भिडिओमा उनले बोलेको सुनिन्छ, ‘एकदमै सम्मानित प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।’

सो क्रममा कांग्रेस उम्मेदवार खरेलसँग रहेका नेताकार्यकर्ताहरूले पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

दुई प्रतिस्पर्धीबीच यसरी संवाद भइरहँदा दुवै पक्षका नेता–कार्यकर्ता भने पछाडिबाट हुटिङ गरिरहेकै सुनिन्छन् ।

चितवन–२ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मीना खरेल सभापति रवि लामिछाने
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘विचाराधीन मुद्दामा विचार व्यक्त गर्दैमा अदालतको अवहेलना हुँदैन’

‘विचाराधीन मुद्दामा विचार व्यक्त गर्दैमा अदालतको अवहेलना हुँदैन’
बच्चाको घाँटीमा सिक्का अड्किए तुरुन्त के गर्ने ?

बच्चाको घाँटीमा सिक्का अड्किए तुरुन्त के गर्ने ?
फेसबुकमा रास्वपालाई भोट माग्ने प्रहरी हवल्दारलाई कारबाहीको तयारी

फेसबुकमा रास्वपालाई भोट माग्ने प्रहरी हवल्दारलाई कारबाहीको तयारी
दुर्गा प्रसाईं फेरि समातिए

दुर्गा प्रसाईं फेरि समातिए
गगनको दाबी- कांग्रेस भ्रष्टाचारविरुद्ध योद्धा बनेर आएको छ

गगनको दाबी- कांग्रेस भ्रष्टाचारविरुद्ध योद्धा बनेर आएको छ
गोली हानेर समातिएका प्रेमको पृष्ठभूमि : पटके चोरीमा जेल परे, असल चालचलनमा छुटे

गोली हानेर समातिएका प्रेमको पृष्ठभूमि : पटके चोरीमा जेल परे, असल चालचलनमा छुटे

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories
बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक कुरा

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक कुरा

15 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित