+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

छोरीको स्मृति दिवसमा चित्रकार रागिनीले बाँडिन् शैक्षिक सामग्री

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २३ गते १५:४१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वरिष्ट चित्रकार रागिनी उपाध्यायले २१ माघ झापाका केही विद्यालयमा १०० बढी विपन्न विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेकी छिन्।

२३ माघ, काठमाडौं । वरिष्ट चित्रकार रागिनी उपाध्यायले आफ्नी दिवंगल छोरी शिवताको स्मृति दिवसमा शैक्षिक सामग्री वितरण गरेकी छिन् । २१ माघ बिहीबार उपाध्यायले झापाका केही विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री वितरण गरेकी हुन् ।

उनले श्री बाल आधारभूत विद्यालय, कचनकवल–६, झापा, श्री ग्राम देवता आधारभूत विद्यालय, रंगेली, मोरङमा विद्यार्थीहरूलाई झोला वितरण गरिन् । यसबाट १०० बढी विद्यार्थीहरू लाभावन्तित भएको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार विद्यालयहरूमा आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिकाहरूलाई सहयोग गरिएको हो ।

उपाध्यायकी छोरी कलिलो उमेरमै रोगका कारण बितेकी थिइन् । त्यसयता शिवता लभ फाउन्डेशन स्थापना गरेर हरेक वर्ष छोरीको स्मृति दिवसमा उनले विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्दै आइरहेकी छिन् । रागिनी नेपाल ललित कला प्रतिष्ठानकी पहिलो महिला उपकूपलति हुन् ।

 

राघिनी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी विद्यमान ऐन संशोधन गर्न सरकारसँग माग

राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी विद्यमान ऐन संशोधन गर्न सरकारसँग माग
निर्वाचनका लागि स्वेच्छिक सहयोग लिन पाइन्छ, चन्दा उठाउन पाइँदैन : निर्वाचन आयोग

निर्वाचनका लागि स्वेच्छिक सहयोग लिन पाइन्छ, चन्दा उठाउन पाइँदैन : निर्वाचन आयोग
२४ वटा दल र उम्मेदवारले बुझाए आयोगमा जवाफ

२४ वटा दल र उम्मेदवारले बुझाए आयोगमा जवाफ
रुपन्देही-३ का प्रलोपाका उम्मेदवारलाई पार्टीले गर्‍यो निष्कासन

रुपन्देही-३ का प्रलोपाका उम्मेदवारलाई पार्टीले गर्‍यो निष्कासन
रातिको विवाह र विश्वासको भोट

रातिको विवाह र विश्वासको भोट
रौतहटमा बालिका मृत्यु प्रकरण : कार चालकविरुद्ध ५ दिन म्याद थप

रौतहटमा बालिका मृत्यु प्रकरण : कार चालकविरुद्ध ५ दिन म्याद थप

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories
बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories
दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

दिसा रोक्ने बानी कति खतरनाक ?

9 Stories
टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक कुरा

टिकटक चलाउनुहुन्छ ? थाहा पाउनुहोस् ७ रोचक कुरा

15 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित