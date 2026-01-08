छोरीको स्मृति दिवसमा चित्रकार रागिनीले बाँडिन् शैक्षिक सामग्री

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- वरिष्ट चित्रकार रागिनी उपाध्यायले २१ माघ झापाका केही विद्यालयमा १०० बढी विपन्न विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेकी छिन्।
२३ माघ, काठमाडौं । वरिष्ट चित्रकार रागिनी उपाध्यायले आफ्नी दिवंगल छोरी शिवताको स्मृति दिवसमा शैक्षिक सामग्री वितरण गरेकी छिन् । २१ माघ बिहीबार उपाध्यायले झापाका केही विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री वितरण गरेकी हुन् ।
उनले श्री बाल आधारभूत विद्यालय, कचनकवल–६, झापा, श्री ग्राम देवता आधारभूत विद्यालय, रंगेली, मोरङमा विद्यार्थीहरूलाई झोला वितरण गरिन् । यसबाट १०० बढी विद्यार्थीहरू लाभावन्तित भएको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार विद्यालयहरूमा आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिकाहरूलाई सहयोग गरिएको हो ।
उपाध्यायकी छोरी कलिलो उमेरमै रोगका कारण बितेकी थिइन् । त्यसयता शिवता लभ फाउन्डेशन स्थापना गरेर हरेक वर्ष छोरीको स्मृति दिवसमा उनले विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्दै आइरहेकी छिन् । रागिनी नेपाल ललित कला प्रतिष्ठानकी पहिलो महिला उपकूपलति हुन् ।
