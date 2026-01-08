+
English edition
+
ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

सीमा सुरक्षा बैठकमा सशस्त्र प्रहरीका एसपी बेहाेस, भेन्टिलेटरमा उपचार हुँदै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २३ गते २१:१०

२३ माघ, विराटनगर । सीमा सुरक्षा बैठकका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) राजेश घिमिरे अचेत भएर ढलेका छन् । मोरङको विराटचोकमा शुक्रबार दिउँसो नेपाल भारत डिआईजीस्तरीय सुरक्षा बैठक चलिरहेका बेला उनी अचानक ढलेका थिए ।

सशस्त्र प्रहरी बल मोरङका प्रमुखसमेत रहेका घिमिरेलाई उपचारका लागि बुढीगंगास्थित विराट मेडिकल कलेज पुर्‍याइएको थियो । उच्च रक्तचापका कारण ढलेका उनकाे जिब्रो काटिएकाे थियाे ।

घिमिरेको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बनेपछि उनलाई भेन्टिलेटरमा राखिएकाे छ । उनको अवस्था ‘क्रिटिकल’ रहेको अस्पताल स्राेतले जनाएकाे छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल नं. १ बराह वाहिनी पकली, सुनसरीका डिआइजी कुमार न्यौपानेले दिउँसाे बैठक चलिरहेका बेला घिमिरे ढलेपछि अस्पताल भर्ना गरिएकाे बताए । ‘बैठककै क्रममा उहाँ अचानक ढल्नुभएको हो,’ डिआइजी न्यौपानेले भने, ‘अवस्था अलि गम्भीर रहेको जानकारी छ ।’

एसपी घिमिरेको माेरङबाट मकवानपुरस्थित नम्बर ३ बाहिनी गाडीमाई मुख्यालयमा सरुवा भएको थियो । मोरङबाट उनी भोलि बिदा भएर जाने तयारीमा थिए ।

राजेश घिमिरे सीमा सुरक्षा बैठक
प्रतिक्रिया

