+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ट्रेन ड्रिम्स– घुमन्ते श्रमिकको रहस्यसँगको साक्षात्कार

चाँडै नै त्यो मूल्य ठूलो डढेलोको रूपमा आउँछ, जुन बोनर्स फेरिमा अत्यन्त उग्र रूपमा फैलिन्छ र ग्रेनियरको फार्म, श्रीमती र छोरीसहित सबै नष्ट गर्छ ।

0Comments
Shares
कञ्चन कुमार बस्नेत कञ्चन कुमार बस्नेत
२०८२ माघ २७ गते ७:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ट्रेन ड्रिम्स फिल्मले बीसौं शताब्दीको सुरुवाततिरका अमेरिकी घुमन्ते श्रमिकहरूको जीवन र संघर्षलाई चित्रण गरेको छ।

हरेक मानिसको नाम इतिहासको पृष्ठमा लेखिन असम्भव छ । तिनीहरू आफ्नो क्षणिक आयुमा बाँच्छन् र समाजको समीकरणमा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन नल्याई मर्छन् । तर यो ‘कन्जर्भ्ड’ संसारमा तिनीहरू पूर्णरूपमा विलुप्त हुँदैनन् । जब इतिहासका ठूला–ठूला नामहरू समयक्रममा उपहास र उपेक्षाका पात्र बन्छन्, तब हामी तिनै व्यक्तिहरूको खोजी गर्छौं जो इतिहासका हरफहरूबाट चुपचाप चिप्लिएका हुन्छन् ।

हो, त्यस्तै एउटा खोजको संकेत हो– ट्रेन ड्रिम्स । यो कथा हो, बीसौं शताब्दीको सुरुवाततिरका ती शोषित घुमन्ते श्रमिकहरूको । उनीहरूले बाक्ला जङ्गलहरू फाँडे, पुलहरू बनाए र अमेरिकी रेलमार्गका लागि बाटो खोलिदिए । निर्माण र आविष्कारको श्रेय लिन धेरैले हतार गरे होलान्, तर यी श्रमिकहरू चुपचाप आफ्नो कर्ममा लागिरहे र जीवनका गहिरा अनुभवहरू सँगाले । यिनीहरूले रूख काटे, रूखहरू विनाप्रतिवाद लडे ।

फिल्मका मुख्य पात्र रोबर्ट ग्रेनियरका निद्राहरू अनेकन् सपनाले कोट्याइरहन्छन् । रूख फाँड्ने बलिष्ठ शरीरभित्र कति कोमल र सहज स्वप्नहरू फुल्छन्– रोबर्ट त्यसको प्रतिनिधि पात्र हुन् । उनका सपना विगतका स्मृतिहरू र वैकल्पिक जीवनको सम्भावित भविष्य हुन् ।

निर्देशक क्लिन्ट बेन्ट्लीले डेनिस जोन्सनको सन् २०११ को उपन्यासलाई अत्यन्त सुन्दर र प्रगाढ अनुभूतिरसले सिञ्चित फिल्ममा उतारेका छन् । सूर्यास्तका दृश्यले पात्रहरूको भावनात्मक एकतालाई जीवन्त बनाउँछन् । गम्भीर आवाजमा गरिएको न्यारेटिभ भ्वाइसओभरले फिल्मको गहनतालाई संकेत गर्छ । पर्वत, खोला, जङ्गल र तिनमा व्याप्त ध्वनि तथा शून्यताको संयोजनले फिल्मलाई आनन्दको स्रोत पनि बनाएको छ ।

जोएल एडगर्टनले निभाएको रोबर्टको भूमिका एउटा यस्तो व्यक्तिको हो, जो इडाहोमा अनाथ भएर आइपुग्छ– खोलाको लहरले बगाएका पातजस्तै । सुरुमै ३० सेकेन्डभित्रै चलचित्रले उनको बाल्यकाललाई मोन्टेज दृश्यहरूको सुन्दर शृङ्खलामा चित्रण गर्छ । गोठमा दुई टाउको भएको बाच्छोसँग खेलिरहेको बालक, तालबाट निकालिएको ठूलो माछा । किशोरावस्थामा उनले जङ्गलको भुइँमा लुटिएको, खुकुरी प्रहार गरिएको र सडेर मरिरहेको एक व्यक्तिको शव देख्छन् ।

केही समयपछि उनी काठ काट्ने मजदुर बनेर जङ्गलतिर लाग्छन् । एक्लोपनलाई दृढतापूर्वक स्वीकार गर्दै कठिन श्रम गर्छन् । उनी मजदुरमाथि हुने जातिवादी आक्रमणका त्रसित साक्षी पनि बन्छन् । जीवनको क्रममा थोरै नौलोपन थप्न चर्चमा ग्ल्याडिस (फेलिसिटी जोन्स) सँग भेट हुन्छ । उनीहरूको गहिरो प्रेम विवाहमा परिणत हुन्छ, सन्तान जन्मन्छ । तर परिवार पाल्न लामो समय टाढा बस्नुपर्दा उनी मर्माहत हुन्छन् ।

कामको सिलसिलामा उनी थोरै बोल्ने, कठोर मौसम झेलेका मजदुरहरूसँग काम गर्छन् । तिनीहरूको जीवनका कथा लडेका रूखहरूजस्तै अव्यक्त र दुर्गम्य लाग्छन् । फिल्म अगाडि बढ्दै जाँदा ती व्यक्तित्वका पत्रहरू क्रमशः खुल्दै जान्छन् । रोबर्टले तिनीहरूको नौलोपनाको स्वाद लिन्छन्, त्रसित र आनन्दित दुवै हुन्छन् ।

विलियम एच. मेसीले कुरौटे वृद्ध आर्नको भूमिका निभाएका छन्, जो असुरक्षित विस्फोटक पदार्थको जिम्मेवारी बोकेका हुन्छन् । पल स्नाइडरले अनौठो गरी बडबडाउने ‘अपोस्टल फ्र्याङ्क’ को भूमिका निर्वाह गरेका छन् । रोबर्टले दुवै पुरुषको हृदयविदारक भाग्य देख्छन् । उनी वरपरको सुन्दरताबाट मन्त्रमुग्ध हुन्छन्, तर आफैंले त्यसलाई विनाश गरिरहेकोमा चिन्तित पनि हुन्छन् ।

जङ्गललाई विनाश गर्दा जङ्गलले पनि प्रतिकार गरिरहेको भावनाले उनलाई डसिरहन्छ । जब फिल्मका एक उत्कृष्ट पात्र आर्न पिपल्स रूखको हाँगाले थिचिएर मर्छन्, तब एक वृद्ध मजदुर भन्छन्- ‘जब तिमी यसलाई एक्लै छोडिदिन्छौ, तब मात्र एउटा रूखले तिमीसँग साथी जस्तो व्यवहार गर्न सक्छ । ब्लेडले काट्न सुरु गरेपछि त तिम्रो आफ्नै युद्ध सुरु हुन्छ ।’

पिपल्सको मृत्युभन्दा केही अघि उनी र ग्रेनियर सँगै टेन्टमा सुत्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । ग्रेनियर सोध्छन्, ‘आर्न, के तिमीलाई लाग्छ कि हामीले गरेका खराब कामहरूले जीवनभर हाम्रो पछ्याइरहन्छन् ?’

यो प्रश्न पछाडि इतिहास र जातिवादसँग जोडिएको कारण छ । पुल निर्माण टोलीमा काम गर्दा उनका केही सहकर्मीहरूले एक चिनियाँ मजदुरलाई शारीरिक रूपमा उठाएर पुलबाट तल फाल्छन् । ग्रेनियर छेउमै उभिएका हुन्छन् र केही बेर त्यो व्यक्तिको खुट्टा समात्छन् । उनले बचाउन खोजेका थिए कि हत्यामा सहयोग गरेका थिए भन्ने कुरा अस्पष्ट रहन्छ ।

यी दृश्यहरूका बीच उनी केवल यस्तो भविष्य देख्न सक्छन्, जहाँ उनी रूख काट्ने मौन फिरन्ते समूहको हिस्सा मात्र रहन्छन् । श्रीमती र बच्चाको अनुपस्थितिले उनलाई पीडा दिन्छ । उनको र ग्ल्याडिसको सानो काठ मिल खोल्ने योजना छ– यो घुमन्ते जीवन त्यागेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु नै उत्तम हुन्छ ।

ट्रेन ड्रिम्समा मारिएका व्यक्तिको प्रेतात्माले ग्रेनियरलाई जीवनभर सताइरहन्छ । अल्फ्रेड हसिङले निभाएको त्यो पात्र सपनामा देखा पर्छ र केही चरम क्षणमा उनीसँगै बसिरहेको जस्तो लाग्छ । सपनाका दृश्यहरू प्रायः बिग्रने–भत्कने खालका हुन्छन्, तर बेन्ट्लीले तिनलाई कुशलतापूर्वक सम्हालेका छन्, जसले विगतका कार्यहरू फर्केर आउने र ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने त्रास पैदा गर्छ ।

चाँडै नै त्यो मूल्य ठूलो डढेलोको रूपमा आउँछ, जुन बोनर्स फेरिमा अत्यन्त उग्र रूपमा फैलिन्छ र ग्रेनियरको फार्म, श्रीमती र छोरीसहित सबै नष्ट गर्छ । यो घटना सन् १९१० को ‘बिग बर्न’ मा आधारित छ, जसले उत्तरी इडाहो र मोन्टानालाई छपक्कै ढाकेको थियो । करिब ३० लाख एकड जमिन नष्ट भयो र तीव्र हावाले सयौं वर्ष पुराना रूखहरूलाई उखेलेर फाल्यो । तिमोथी इगनको पुस्तक ‘द बिग बर्न’ अनुसार, डढेलोको उत्कर्षमा आगो ‘घोडा दौडन सक्ने गतिभन्दा पनि छिटो’ अघि बढेको थियो ।

फिल्मको अर्को विशेषता भनेको जीवनका रहस्योद्‍घाटनको असफलताको सफल छायांकन हो । मोन्टाना नदेखेका रोबर्ट जीवनको अन्तिम अध्यायमा ठूला शहरका कथाहरूमा जोडिन पुग्छन् । यी दृश्यहरूले देखाउँछन् कि कुनै पनि जीवनको एउटा रहस्य भनेको यसको क्षणिकता हो र यसलाई सम्झनाका छोटा–छोटा क्षणहरूको शृङ्खलामा मात्र समेट्न सकिन्छ।

फिल्मको सुरुवातमै नेपथ्यबाट एउटा ध्वनि गुञ्जिन्छ– ‘कुनै समय पुरानो संसारतर्फ जाने गल्लीहरू थिए, अनौठा गोरेटाहरू थिए, लुकेका बाटाहरू थिए । तपाईं एउटा मोड काट्नुहुन्थ्यो र अचानक आफूलाई महान् रहस्य अर्थात् समस्त चीजहरूको आधारसँग आमने–सामने पाउनुहुन्थ्यो ।’

रहस्य खोज्ने अनेक तरिका छन्, बौद्धिक प्रचलन र आधारहरू छन् । तर एक घुमन्ते काठ काट्ने मजदुरको जीवनमा लागेको स्वाभाविक श्राप वा नियतिले डोर्‍याएको कथाबाट रहस्यलाई बोध गर्न ट्रेन ड्रिम्स एक स्वादिलो खुराक बन्न जान्छ ।

ट्रेन ड्रिम्स
लेखक
कञ्चन कुमार बस्नेत

लेखक साहित्यकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

२५औं आहा रारा पोखरा गोल्डकप आजदेखि, उद्घाटन खेलमा सहारा र गुर्खा भिड्दै

२५औं आहा रारा पोखरा गोल्डकप आजदेखि, उद्घाटन खेलमा सहारा र गुर्खा भिड्दै
टीकापुर साहित्य महोत्सवको तेस्रो संस्करण चैत तेस्रो साता

टीकापुर साहित्य महोत्सवको तेस्रो संस्करण चैत तेस्रो साता
आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने स्वतन्त्र उम्मेदवार तामाङले बुझाए लिखित जवाफ

आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने स्वतन्त्र उम्मेदवार तामाङले बुझाए लिखित जवाफ
रातभर अशान्त सिरहा कारागार, बोलाइयो सुरक्षा समिति बैठक

रातभर अशान्त सिरहा कारागार, बोलाइयो सुरक्षा समिति बैठक
मेघालयको कोइलाखानीमा भएको विष्फोटमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या ४ पुग्यो

मेघालयको कोइलाखानीमा भएको विष्फोटमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या ४ पुग्यो
दिवंगत सशस्त्र प्रहरी जवान सुरजका आमाबुबालाई सम्मान

दिवंगत सशस्त्र प्रहरी जवान सुरजका आमाबुबालाई सम्मान

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories
बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories
महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

महिला सौन्दर्य : अनावश्यक रौं हटाउन सेभिङ कति भरपर्दो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित