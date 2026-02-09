+
नेपाल-कतार आर्थिक तथा पर्यटन सहकार्यबारे छलफल

नेपाल-कतार आर्थिक विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, हवाई उडान विस्तार तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सहकार्य थप सुदृढ बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २६ गते १४:५२

  • नेपाल र कतारबीच आर्थिक विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन र हवाई उडान विस्तारबारे विस्तृत छलफल भएको छ।
  • मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सको सक्रिय सहभागिता आवश्यक भएको बताए।
  • कतारी प्रतिनिधिमण्डल नेपाल कतार संयुक्त व्यवसाय परिषद् बैठकका लागि नेपाल आएको छ।

२६ माघ, काठमाडौं । नेपाल र कतारबीच समग्र आर्थिक विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा सहयोग आदान-प्रदानबारे छलफल भएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र नेपालका लागि कतारका राजदूत मिसाल बिन मोहम्मद अली अल अन्सारी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, कतार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एमए अलोबैदली तथा कतार एयरवेजका प्रतिनिधिबी भेटवार्ता भएको हो ।

भेटघाटमा नेपाल-कतार आर्थिक विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, हवाई उडान विस्तार तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सहकार्य थप सुदृढ बनाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।

विशेषगरी नेपाल र कतारबीच सिधा हवाई उडान संख्या बढाउने, नयाँ गन्तव्य थप गर्ने तथा नेपाल वायुसेवा निगम र कतार एयरवेजबीच सहकार्य सम्भावनाबारे छलफल केन्द्रित थियो ।

छलफल क्रममा मन्त्री सिन्हाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सको सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कतार एयरवेजको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

उनले नेपालमा पर्यटन, लगानी र व्यापार विस्तारका लागि सरकारले नीतिगत सुधार र सहजीकरणमा जोड दिइरहेको पनि जानकारी दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष ढकालले नेपाल–कतारबीच पर्यटन, लगानी, उड्डयन, होटल तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा विस्तार सम्भावना भएको बताए । उनले कतारी लगानीकर्ताका लागि नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा आकर्षक सम्भावना रहेको बताए ।

कतार चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका बोर्ड सदस्य मोहद अहमद एमए अलोबैदलीले नेपालसँग दीर्घकालीन आर्थिक सहकार्यमा कतार निजी क्षेत्रको चासो रहेको उल्लेख गर्दै उड्डयन र पर्यटन सहकार्यले दुई देशबीचको व्यापार तथा जनस्तरको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उक्त भेटघाटले नेपाल–कतार सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा हवाई सम्पर्क विस्तार मार्फत आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

कतारी प्रतिनिधिमण्डल नेपाल कतार संयुक्त व्यवसाय परिषद् ( जेबीसी) बैठकका लागि  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निमन्त्रणामा हिजो नेपाल आएको हो ।

आर्थिक तथा पर्यटन नेपाल-कतार सहकार्य
प्रतिक्रिया

