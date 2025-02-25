टी-२० विश्वकप : इटलीमाथि स्कटल्यान्डको सहज जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह 'सी' मा स्कटल्यान्डले इटलीमाथि ७३ रनले जित हासिल गरेको छ।
- कोलकातास्थित इडेन गार्डेन्समा स्कटल्यान्डले २०८ रनको लक्ष्य दिएको थियो र इटली १३४ रनमा अलआउट भयो।
- समूह 'सी' मा इंग्ल्यान्ड, नेपाल, र वेस्ट इन्डिजले पनि २-२ अंक जोडिसकेका छन्।
२६ माघ, मुम्बई । आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ अन्तर्गत सोमबार भएको समूह ‘सी’ अन्तर्गतको खेलमा स्कटल्यान्डले इटलीमाथि सहज जित हासिल गरेको छ ।
कोलकातास्थित इडेन गार्डेन्स मैदानमा भएको खेलमा स्कटल्यान्डले इटलीमाथि ७३ रनको फराकिलो जित हासिल गरेको हो ।
स्कटल्यान्डले दिएको २०८ रनको लक्ष्य पछ्याएको इटली १६.४ ओभरमा १३४ रनमा अलआउट भयो । बेन मानेन्तीले ५२ तथा ह्यारी मानेन्तीले ३७ रन बनाए ।
स्कटल्यान्डका माइकल लिस्कले ४ ओभरमा १७ रन दिएर ४ विकेट लिए । मार्क वाटले २ विकेट लिए भने ब्राड्ली करी, ब्राड्ली ह्वील र ओलिभर डेभिडसनले १-१ विकेट लिए ।
त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको स्कटल्यान्डले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर २०७ रन बनाएको थियो । जर्ज मन्सेले सर्वाधिक ८४ रन बनाएका थिए भने ब्रान्डन म्याकमुलेन ४१ रनमा अविजित रहे । माइकल जोन्सले ३७ अनि माइकल लिस्कले ५ बलमा अविजित २२ रन बनाए ।
इटलीका अली हसन, ग्रान्ट स्टेवार्ट, थोमस ड्राका र जेजे स्मट्सले १-१ विकेट लिए ।
नेपाल रहेको समूह ‘सी’ मा स्कटल्यान्डले पनि अंकको खाता खोलेको छ । यस समूहमा इंग्ल्यान्ड नेपाललाई अनि वेस्ट इन्डिजले स्कटल्यान्डलाई हराएर २-२ अंक जोडिसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया 4