नेपाल पुलिस क्लब काभा महिला भलिबलको सेमिफाइनलमा खेल्दै

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल पुलिस क्लबले माल्दिभ्समा जारी काभा महिला भलिबल लिगको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ।
- पुलिसले घरेलु टोली हुरा सोसाइटी क्लबलाई २५–१९, २६–२४, २५–१६ ले पराजित गरेको हो।
- पुलिसले अब सेमिफाइनलमा समूह ‘ए’ को विजेता कजाखस्तानको तुरान भलिबल क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
२६ माघ, काठमाडौं । नेपाल पुलिस क्लब माल्दिभ्समा जारी काभा महिला भलिबल लिगको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ ।
माल्दिभ्सको मालेस्थित सोसल सेन्टरको इन्डोर हलमा आइतबार भएको खेलमा पुलिसले घरेलु टोली हुरा सोसाइटी क्लबलाई सोझो सेटमा पराजित गर्यो ।
पुलिसले हुरालाई २५–१९, २६–२४, २५–१६ ले पराजित गरेको हो ।
समूह ‘बी’ को उपविजेता रहेको पुलिसले अब सेमिफाइनलमा समूह ‘ए’ को विजेता कजाखस्तानको तुरान भलिबल क्लबसँग भिड्नेछ ।
प्रतिक्रिया 4