विकासे मन्त्रालयहरूकै बजेट खर्च दयनीय

- सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्म ६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ।
- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १८.१२ प्रतिशत र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १६.५६ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ।
- परराष्ट्र मन्त्रालयले ५५.८० प्रतिशत बजेट खर्च गरी सबैभन्दा बढी खर्च गरेको तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।
२७ माघ, काठमाडौं । ठूलो बजेट ओगटेका विकासे मन्त्रालयहरू नै बजेट खर्चमा दयनीय अवस्थामा रहेको देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्म ६.३१ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
यस वर्ष सहरी विकास मन्त्रालयले ९१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट ओगटेको छ । खर्च भने ५ अर्ब ७६ करोडमात्र गर्न सकेको छ । उता, अर्को ठूलो बजेट ओगट्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १८.१२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आव कुल १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बजेट ओगटेको छ । खर्च भने २७ अर्ब ८७ करोडमात्र भएको छ ।
त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अर्को ठूलो बजेट ओगटेको मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयको ६ महिनाको खर्च १६.५६ प्रतिशतमात्र छ । ४२ अर्ब ७७ करोडको बजेट राखेको यस मन्त्रालयले ७ अर्बमात्र खर्च गर्न सकेको देखिन्छ ।
प्रतिशतका हिसाबमा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको छ । सो मन्त्रालयले ६ महिनामै ५५.८० प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको तथ्यांक छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्वयंले ६ महिनामा ३५.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३२.९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
नयाँ सरकार गठन भएसँगै अर्थ मन्त्रालयले सहरी विकास, भाैतिक पूर्वाधार तथा यातायात लगायत मन्त्रालयकाे ठूलाे बजेट राेक्का गरेकाे थियाे । त्यसकाे असर ६ महिनाकाे बजेट खर्चमा स्पष्ट देखिन्छ ।
मन्त्रालयगत बजेट खर्च विवरण (२०८२/८३)
|सि.नं
|मन्त्रालय / निकाय
|विनियोजित बजेट (हजारमा)
|खर्च (हजारमा)
|खर्च प्रतिशत (%)
|१
|प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
|५४,६५६
|१८,०२३
|३२.९८
|२
|अर्थ मन्त्रालय
|३,९५,०६७
|१,४०,४१०
|३५.५४
|३
|उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
|८९,५१९
|७,५९६
|८.४८
|४
|ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय
|४,२७,७१५
|७०,८३२
|१६.५६
|५
|कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
|५,३९४
|१,६८४
|३१.२३
|६
|कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
|५,०७,०२९
|२,१७,८२७
|४२.९६
|७
|खानेपानी मन्त्रालय
|२,०७,२९८
|२४,७७८
|११.९५
|८
|गृह मन्त्रालय
|२१,१७,५८२
|८,९१,७९९
|४२.११
|९
|संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
|७६,७२२
|१०,१९१
|१३.२८
|१०
|परराष्ट्र मन्त्रालय
|९०,१७१
|५०,३१७
|५५.८०
|११
|वन तथा वातावरण मन्त्रालय
|१,२१,८३२
|३५,९८८
|२९.५४
|१२
|भूमिसुव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
|७४,१४१
|२७,३६९
|३६.९१
|१३
|भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
|१५,३७,८६८
|२,७८,७२८
|१८.१२
|१४
|महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
|१५,३२८
|३,१३९
|२०.४८
|१५
|युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय
|५७,२२९
|७,६५१
|१३.३७
|१६
|रक्षा मन्त्रालय
|६,३३,०६९
|२,९०,४५५
|४५.८८
|१७
|शहरी विकास मन्त्रालय
|९,१३,५०४
|५७,६६७
|६.३१
|१८
|शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
|६,०५,७०६
|२,८१,००२
|४६.३९
|१९
|सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
|७८,९१९
|२५,४००
|३२.१९
|२०
|संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
|७५,४०२
|११,०२५
|१४.६२
|२१
|स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
|५,६३,३३५
|१,८६,३७५
|३३.०८
|२२
|श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
|१६,३७१
|२,५४८
|१५.५६
|२३
|राष्ट्रिय योजना आयोग
|१,७०८
|६९८
|४०.८७
