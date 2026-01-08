+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दाङ-१ : पूर्वमुख्यमन्त्री सोनामको विद्रोह

पार्टीले दोस्रोपटक पनि मेटमणि चौधरीलाई टिकट दिएपछि लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विद्रोहको बाटो रोजेका छन् ।

0Comments
Shares
आभास बुढाथोकी आभास बुढाथोकी
२०८२ माघ २७ गते १८:३८

२७ माघ, दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट विदा भएका कुलप्रसाद केसी सोनाम पछिल्लो साढे तीन वर्ष गुमनाम जस्तै थिए ।

जबकि प्रदेश सभाको पाँच वर्षे कार्यकालभर उनले चर्चामै बिताएका थिए- कहिले अभिव्यक्तिले त कहिले प्रदेश संरचणा स्थान्तरण गर्ने कार्यशैलीले ।

तर लामो समय भूमिगत जस्तै रहेका उनी यसपटक दाङ-१ मा मत मागिरहेका छन् । यद्यपि उनी आबद्ध नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले टिकट दिएको भने होइन । बागी उम्मेदवार बनेर उनी मत मागिरहेका छन् ।

यो क्षेत्रमा कांग्रेसबाट योगेन्द्र चौधरी, एमालेबाट रेवतीरमण शर्मा, नेकपाबाट पूर्वमन्त्री मेटमणी चौधरी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट देवराज पाठक उम्मेदवार छन् । र पूर्व मुख्यमन्त्री नै बागी बनेर उम्मेदवार बन्दा यो क्षेत्रको चुनावी प्रतिश्पर्धा रोचक बन्ने अनुमान गरिदैछ ।

उपेक्षाको विद्रोह

०७८ सालमा तत्कालीन नेकपा फुटदा एमाले नेता शंकर पोखरेलाई अल्पमतमा गर्दै सोनाम लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । मुख्यमन्त्रीको डेढ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि उनी प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव लड्न चाहन्थे ।

त्यसबेला उनी रोल्पा (क) प्रदेशसभा सदस्य जितेका थिए । तर उनले टिकट पाएनन् ।

सोनामले चुनाव लड्न चाहेको क्षेत्रमा मेटमणी चौधरी उम्मेदवार भए । त्यसपछि सोनाम राजनीतिमा सक्रिय देखिएनन् । यसपटक पनि उनी आकांक्षी थिए । तर उम्मेदवार फेरि मेटमणि नै बनेपछि उनले विद्रोह रोजे ।

उनी निकट नेताहरु बागी उम्मेदवारीलाई उपेक्षाको विद्रोह भन्छन् । ‘मुख्यमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई पटक पटक उपेक्षा गरियो’ सोनामको पक्षा खुलेका नेता होमप्रसाद शर्मा भन्छन्, ‘पार्टी नेतृत्वबाट उहाँलाई न्याय भएन ।’

मेटमणिले टिकट पाइरहँदा पूर्व माओवादी पक्षधर नेताहरु असन्तुष्ट छन् । उनीहरु बिस्तारै सोनामका पक्षमा खुल्न थालेको दावी गरिएको छ ।

‘पार्टी आन्दोलनमा लागेकाहरुलाई उपेक्षा गरेर फरक पृष्ठभूमिको मान्छेलाइ उम्मेदवार बनाइयो’, शर्मा भन्छन् । युद्वकालदेखि आन्दोलनमा लागेको र मुख्यमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई टिकट निदइनु विड्म्बना उनी बताउँछन् ।

सोनामको विद्रोह उनको राजनीतिक संकट टार्न भएको पूर्वमाओवादीका एक नेताले बताए । पार्टीबाट उपेक्षा परिरहनु भन्दा विद्रोह गर्नु उचित भनेर सोनामले यो कदम रोजेको उनी बताउँछन् । ‘पार्टीले टिकट नदिदा उहाँको राजनीतिक भविष्य संकट उन्मुख हुँदै गइरहेको थियो । उहाँ राजनीतिक रुपमा गुमनाम हुँदै जाने अवस्था थियो,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तोमा उहाँको राजनीतिक अस्तित्व जोगाउँने अन्तिम विक्लप विद्रोहमात्र थियो ।’

नेकपाका नेताहरुले सोनामको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन प्रयास गरेका थिए । तर सोनाम आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेनन् । पार्टी निर्णय नमानेपछि सोनमलाई निश्कासन समेत गरिएको छ ।

‘उम्मेदवार नबनाए विद्रोह गर्छु भनेर पहिलै जानकारी गराइ सकेको थिए,’ सोनामले भने, ‘अहिले म अगाडि बढिसकें । अब म स्वतन्त्र रुपमा जनताको काम गर्न चाहन्छु ।’

आफ्नो उम्मेदवारी पार्टीभित्रको विद्रोहभन्दा पनि मतदाताको आवश्यताले भएको उनी बताउछन् । ‘यहाँको मतादाताले तपाई नै आउनु पर्छ भनेपछि म आएको हुँ,’ सोनाम भन्छन् ।

नेकपा तरंगित

पूर्व मुख्यमन्त्री सोनामको उम्मेदवारले दाङ-१ का नेकपा तरंगित छ । सोनामको उम्मेदवारीले खासगरी मेटमणी चौधरीलाई असर पर्ने देखिन्छ । नेताहरुका अनुसार सोनामले माओवादी मत तान्नेछन् । माओवादी अन्दोलनमा जोडिएको पुराना नेता भएकाले पनि उनको यहाँ राम्रै प्रभाव छ ।

उनी माओवादी युद्को बेला जनमुक्ति सेनाको तेस्रो डिभिजन कमिसार थिए । त्यसबेला ३ वर्ष जेल बसे । त्यसपछि उनी पार्टीको युवा दस्ता योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) इन्चार्ज हुँदै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँदै पोलिट् ब्युरो सदस्य भए । युद्वको त्यो सेन्टिमेन्टले पनि माओवादी नेता कार्यकर्ताहरु सोनामको पक्षमा छन् ।

खासगरी देउखुरी क्षेत्रको राजपुर, गढवा र राप्ती गाउँपालिका पूर्व माओवादी पंती सोनामको पक्षमा खुलेरै लागेका नेताहरु बताउँछन् । यी पालिकाहरु माओवादीको बलियो पकड भएको क्षेत्र मानिन्छ ।

सोनाम मुख्यमन्त्री भइसकेकाले पनि यस क्षेत्रमा उनको केही प्रभाव राम्रो देखिन्छ । खास गरी बुटवलमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशको संचरणा रातारात छापामार शैलीमा दाङको देउखुरीमा ल्याएका थिए । शंकर पोखरेलले दाङको देउखुरीलाई प्रदेशको राजधानी घोषणा गरे पनि स्थान्तरण हुन सकेको थिएन । सोनामले आफु मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेश राजधानी बुटवलबाट देउखुरी क्षेत्रमा ल्याएका थिए ।

सोनाम भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री हुँदा मैले यहाँ राजधानी ल्याए । प्रदेशको सम्पूर्ण गुरु योजना बनाए । विकासका योजनाहरु पनि यहाँ ल्याए । यहाँ जनताले मलाई मत नदिए कसलाइ दिने ?’

माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरु उनको पक्षमा खुले पनि जित निकाल्न सजिलो छैन । किनभने कांग्रेस, एमाले र नेकपा बलियो पकड छ । बरु सोनामको उम्मेदवारीले नेकपाको मत बिभाजित हुने देखिन्छ ।

०७९ सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा मेटमणिले माओवादीसँगको चुनावी गठबन्धनबाट जितेका थिए । एमालेकी शान्ता चौधरीलाई ५ हजार ८४ मत अन्तरले पराजित गर्दै मेटमणिले २६ हजार ५६३ मत पाएर जितेका थिए ।

उसैपनि चौधरी मत बलियो रहेको दाङ-१ मा चौधरी समुदायबाट नेपाली कांग्रेसका सह-महामन्त्री योगेन्द्र चौधरी उम्मेदवार छन् । थारुहट आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट भएकाले उनीसँग चौधरी समुदायको मत राम्रो छ । त्यसैले मेटमणिले पाउँने जातीय मत यसपालि बिभाजित हुने देखिन्छ ।

कुलप्रसाद केसी चुनाव दाङ-१ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन
लेखक
आभास बुढाथोकी

बुढाथोकी अनलाइनखबरका संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories
बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

बालबालिकालाई कस्तो योगाभ्यास गराउने ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित