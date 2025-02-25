आयोजक सहारा क्लब आहा रारा पोखरा गोल्डकपको क्वाटरफाइनलमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सहारा क्लबले २५औं आहारारा पोखरा गोल्डकप फुटबलमा गुर्खा इन्टरनेसनल एफसीलाई १-० ले हराउँदै क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
- प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहमा नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीकी प्रीति राईलाई वर्ष उत्कृष्ट खेलाडीबाट सम्मान गरिएको छ।
- सहारा क्लबले अब सेमिफाइनल प्रवेशका लागि नेपाल पुलिस क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
२७ माघ, पोखरा । आयोजक सहारा क्लबले २५औं आहारारा पोखरा गोल्डकप फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेको छ ।
सिल्भर जुब्ली संस्करणको अवसरमा मंगलबारदेखि पोखरा रंगशालमा सुरु भएको प्रतियोगितामा सहाराले गुर्खा इन्टरनेसनल एफसी, हङकङलाई १-० ले हराएर क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको हो ।
पहिलो पटक फल्डलाइटमा भएको खेलमा सहारका लागि दोस्रो हाफको इन्जुरी टाइमको तेस्रो मिनेटमा प्रशन्न श्रेष्ठले एक मात्र गोल गरेका थिए ।
सहाराले अब सेमिफाइनल प्रवेशका लागि विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधबार प्रि क्वाटरफाइनलमा खेलमा जावलाखेल युथ क्लब र मछिन्द्र एफसीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
यसअघि प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहमा नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीकी खेलाडी प्रीति राईलाई वर्ष उत्कृष्ट खेलाडीबाट सम्मान गरिएको थियो । उनलाई नगद ३५ हजार रुपैयाँ, सम्मान पत्र तथा दोसल्ला प्रदान गरिएको थियो ।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य र पुरस्कारका प्रायोजक खेमबहादुर गुरुङले संयुक्त रूपमा प्रीतिलाई सम्मान गरेका हुन् ।
