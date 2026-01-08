+
गुल्मीमा पहिलोपटक अंगीकृत नागरिकता वितरण

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २८ गते ८:४०

२८ माघ, गुल्मी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले जिल्लामै पहिलोपटक अंगीकृत नागरिकता वितरण गरेको छ ।

संशोधित नागरिकतासम्बन्धी कानुनअनुसार रेसुङ्गा नगरपालिका-१० निवासी जमुना बस्नेतका छोरा सुरज लेप्चाले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका हुन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेका अनुसार नेपाली मुलकी महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेपछि जन्मिएका छोरा-छोरीलाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि गुल्मी जिल्लाबाट पहिलोपटक नागरिकता वितरण गरिएको हो ।

कानुन संशोधनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नै अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था भएपछि यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

नागरिकता प्राप्त गरेका सुरज लेप्चा नेपाली आमाबाट जन्मिएका भए पनि उनका पिता विदेशी नागरिक भएकाले यसअघि नागरिकता पाउन कठिनाइ हुँदै आएको थियो ।

पछिल्लो कानुनी संशोधनले यस्ता परिवारका सन्तानलाई नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गरेपछि उनी नागरिकता प्राप्त गर्न सफल भएका हुन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गैरेले संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकताको हक कार्यान्वयनतर्फ यो महत्वपूर्ण कदम भएको बताए । नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार योग्य व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको उनको भनाइ छ ।

यसले लामो समयदेखि नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेका धेरै युवालाई राहत मिल्नेछ । नागरिकता नपाएर शिक्षा, रोजगारी, बैंकिङ सेवा लगायतका आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेका व्यक्तिहरूका लागि यो व्यवस्थाले सहज भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका अनुसार आवश्यक कागजात पूरा भएका र कानुनले तोकेको मापदण्डमा पर्ने अन्य व्यक्तिहरूले पनि अब अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले बताए ।

कार्यालयले नागरिकता वितरण प्रक्रियालाई थप सहज, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

प्रशासनले पछिल्लो समय आमाको नामबाट पनि नागरिकता वितरण गर्न थालेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ३ जनाले आमाको नामबाट नागरिकता लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका प्रशासकीय अधिकृत नारायण घर्तिले बताए ।

अंगीकृत नागरिकता
