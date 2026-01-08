+
जनकपुरमा यौनिक अल्पसंख्यकको शव फेला

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २८ गते ११:४९

२८ माघ, जनकपुरधाम । जनकपुरधाममा एकजना लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको शव फेला परेको छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडानम्बर १७ तेतरियामा सडक छेउमा शव फेला परेको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रुगमबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सलले घाँटी कसेको अवस्थामा शव फेला परेको हो । घटनास्थल र शवको प्रकृति हेर्दा कसैले हत्या गरेको हुनसक्ने आशंका प्रहरीको छ ।

घटनास्थल वरपर चप्पल, झोला भेटिएको छ । घटनास्थलमा पुगेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यौनिक अल्पसंख्यक
प्रतिक्रिया

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

