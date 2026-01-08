+
‘वेब समिट कतार २०२६’ मा उपस्थित एकमात्र नेपाली कम्पनी टिङटिङ : विश्वमञ्चमा नेपालको प्रविधि शक्ति प्रदर्शन गर्दै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २८ गते १६:४५

२८ माघ, काठमाडौं । विश्वकै सबैभन्दा प्रभावशाली प्रविधि सम्मेलन ‘वेब समिट कतार २०२६’ मा सहभागिता जनाउँदै नेपाली एआई कम्पनी ‘टिङटिङ’ ले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ ।

कतारको दोहामा ४ फेब्रुअरीमा सम्पन्न चार दिने सम्मेलनमा टिङटिङ नेपालको एकमात्र प्रतिनिधित्व गर्ने स्टार्टअपका रूपमा सहभागी भएको थियो ।

वेब समिट विश्वभरिका प्रविधि विशेषज्ञ र लगानीकर्ताको सबैभन्दा ठूलो मञ्च हो, जहाँ सहभागी हुन हजारौं वैश्विक कम्पनीबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ । १ज सय २० देशका १ हजार ६ सयभन्दा बढी स्टार्टअप सहभागी सम्मेलनमा टिङटिङ छनोट हुनु आफैंमा एक ठूलो उपलब्धि थियो ।

नेपालमै निर्मित आफ्नै ‘रिरी’ इन्जिन र स्थानीय भाषा बुझ्ने अत्याधुनिक प्रणालीका कारण टिङटिङले यस मञ्चमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको हो ।

‘नेपालमा निर्मित, विश्वका लागि’ भन्ने मूलमन्त्र बोकेको टिङटिङले विश्वमञ्चमा पुग्नुअघि स्वदेशी बजारमै आफूलाई प्रमाणित गरिसकेको छ । नेपालका ठूला बैंक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारी निकायहरूको सञ्चार प्रणालीलाई सफल व्यवस्थापन गर्दै ‘ब्याटल टेस्टेड’ भइसकेको यो प्रविधि अब विश्वबजारमा विस्तार हुने क्रममा छ ।

सम्मेलनको एक महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको ‘स्टार्टअप शोकेश’ मा टिङटिङका तर्फबाट डाइरेक्टर अफ इन्जिनियरिङ एन्जेलिका साहले आफ्नो प्रस्तुति दिएकी थिइन् ।

विश्वका प्रभावशाली लगानीकर्ता र प्रविधि विशेषज्ञका सामु दिइएको उक्त प्रस्तुतिमा एन्जेलिकाले नेपालमा विकसित एआई प्रविधिले कसरी ठूला संस्थालाई आफ्ना ग्राहकका कुरा गहिराइमा बुझ्न मद्दत गरिरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट पारेकी थिइन् ।

सम्मेलन क्रममा टिङटिङ टोलीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता र प्रविधि क्षेत्रका दिग्गजसँग अर्थपूर्ण संवाद र नयाँ साझेदारीका लागि महत्त्वपूर्ण छलफल समेत गरेको छ ।

टिङटिङको यो प्रमुख कोसेढुंगाले नेपाल अब प्रविधिको उपभोक्ता मात्र नभई विश्वव्यापी स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उत्पादकका रूपमा पनि उदाइरहेको सन्देश दिएको छ ।

काठमाडौंबाट सुरु भएको यो यात्रा विश्वको भव्य चरणमा पुगेको छ, जसले हाल अन्य अन्तर्राष्ट्रिय भाषाहरूतर्फ पनि कसरी गहन रूपमा काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ ।

यस सहभागिताले नेपाली स्टार्टअप इकोसिस्टमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र विश्वव्यापी साझेदारीको नयाँ बाटो खोलेको विश्वास गरिएको छ । नेपालमा बनेको प्रविधिले पनि विश्वका ठूला समस्या समाधान गर्न सक्छ भन्ने कुरा टिङटिङले यस समिटमार्फत विश्वलाई देखाएको छ ।

टिङटिङ नेपाली एआई कम्पनी वेब समिट कतार २०२६
