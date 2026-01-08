+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पहाडसँग मधेश जोड्दै प्राध्यापक र पत्रकार 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २९ गते ९:२०

२९ माघ, ओखलढुंगा । रसायशास्त्रका प्राध्यापक चण्डेश्वर यादव सामाजिक ल्यावमा समाजको चिरफार गर्न पहाडका गाउँ आइपुगे । उनी पहाडी समाजमा मधेश बुझाउन पाँच दिनदेखि पहाडका गाउँमा छन् ।

जागिरभर कोठाको प्रयोशालामा अनुसन्धान गरेका यादवले अहिले पहाडका समाजतिर अनुसन्धानको सुई घुमाएका छन् । उनले मधेश र पहाडी समाजको सम्बन्ध जोड्ने अभियानमा पहाड चढेको बताए ।

उदयपुरबाट खोटाङ हुँदै मंगलबार ओखलढुंगा आइपुगेका यादव वरिष्ठ पत्रकार रामरिझन यादव र दिवाकर यादवसँग मधेश र पहाडको सम्बन्ध केलाउँदै थिए । उनले भने, ‘हामीले मधेश र पहाडको सम्बन्ध जोड्न चाहेका छौं, त्यो सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले संभव छ ।’

यति कुरा गर्दा वरिष्ठ पत्रकार रामरिझन यादव भने ओखलढुंगाको गणेशस्थलमा माइकिङमा सुनिए । उनले ओखलढुंगाबासीलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘हामी मधेशबाट दुई मुद्दा लिएर पहाड आएका हौं, पहिलो भाषा आयोगले ६ वर्ष पहिले सिफारिस गरेको प्रादेशिक रुपमा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा लिम्बु र मैथिलीलाई मान्यता दिनु पर्ने र पहाडमा उम्मेदवार बनेका मधेशीमूलका उम्मेदवाहरुलाई जिताउनु पर्ने हाम्रा माग हुन् ।’

उनले यी मुद्दाको गहिरो अर्थ रहेको बताए । मधेशले सधैं पहाडका उम्मेदवार जिताएर सांसद, मन्त्री बनाएको छ, अब मधेशका उम्मेदवार पनि पहाडबाट उठ्ने र जित्ने अवस्था बनाउन सके देश जोड्न सकिने यादवको बुझाइ छ ।

उनीहरुको यो यात्राबाट मधेश पहासँग जोड्ने सन्देश मात्र दिएका छैनन्, पहाडको मनोविज्ञान पनि बुझेका छन् । मतदाताको मनोविज्ञान पढेका उनीहरुले मधेशको मत चलायमान

हुँदा पहाडमा स्थिर रहेको अनुभूति गरे ।

पहाडमा चेतनास्तर स्थिर र मधेशकोभन्दा बढी नै देखियो । मधेशका उम्मेदवार पहाडमा जिताउन पहाडका जनता लागे भने वास्तविक समावेशी समाज, समावेशी राज्य र आपसी सौर्हादता देखिने उनीहरुले बताए ।

गाउँ र बजारका चोक चोकमा पर्चा बाड्ने र माइकिङ गर्दै आफ्ना मुद्दाहरु सुनाएका उनीहरुले उदयपुर ओखलढुंगा र खोटाङ पाँच दिन बिताएका छन् । यात्राको संयोजन कोसी प्रदेशको मैथिलीभाषी पत्रिका मिथिला टाइम्सले गरेको हो । पाँच दिने यात्रा सकेर उनीहरु मधेश झरेका छन् ।

पत्रकार प्राध्यापक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जेनजी आन्दोलनमा क्षति व्यहोरेका सञ्चारमाध्यमलाई राहत प्याकेज घोषणा गर्न महासंघको आग्रह

जेनजी आन्दोलनमा क्षति व्यहोरेका सञ्चारमाध्यमलाई राहत प्याकेज घोषणा गर्न महासंघको आग्रह
इजरायली आक्रमणमा एकै वर्ष मारिए ६७ पत्रकार

इजरायली आक्रमणमा एकै वर्ष मारिए ६७ पत्रकार
प्रश्न सोध्ने पत्रकारलाई सञ्चारमन्त्रीको हटसिट

प्रश्न सोध्ने पत्रकारलाई सञ्चारमन्त्रीको हटसिट
मकवानपुरका पत्रकारले सफा गरे सडक

मकवानपुरका पत्रकारले सफा गरे सडक
जेनजीको प्रदर्शनमा ४ पत्रकार घाइते

जेनजीको प्रदर्शनमा ४ पत्रकार घाइते
सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध पत्रकारहरू सडकमा (तस्वीरहरू)

सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध पत्रकारहरू सडकमा (तस्वीरहरू)

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories
हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

हृदयघात हुनुअघि शरीरले कस्तो संकेत गर्छ ?

11 Stories
कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

कसरी हुन्छ अल्सर, के छ उपचार ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित