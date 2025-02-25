राइजिङ स्टार्स महिला एसिया कपको पहिलो खेलमा नेपालको हार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१ फागुन, काठमाडौं । थाइल्यान्डमा आजदेखि सुरु भएको राइजिङ स्टार्स महिला एसिया कप क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ ।
नेपाल पाकिस्तान ‘ए’ सँग ३० रनले पराजित भएको हो । पाकिस्तानले दिएको १३८ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १०७ रन मात्र बनाउन सक्यो ।
नेपालका लागि बिन्दु रावलले सर्वाधिक ३९ रन बनाइन् । सीता राना मगर १५ रनमा अविजित रहिन् भने कविता कुँवर १३ रनमा अविजित रहिन् । कप्तान पूजा महतोले ११ रन बनाइन् ।
पाकिस्तानका लागि अनोशा नासिरले ४ ओभरमा २० रन दिएर ३ विकेट लिइन् । मोमिना रियासतले २ विकेट लिइन् । वाहीदा अख्तरले १ विकेट लिइन् ।
त्यसअघि तेरथाइ क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको पाकिस्तान ‘ए’ ले २० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर १३७ रन बनाएको थियो ।
कप्तान हफ्सा खालिदले अविजित ४८ रन बनाइन् । वाहीदा अख्तरले २३ रन बनाइन् । हुरेना सजादले १७ रन बनाइन् ।
नेपालका लागि कविता कुँवरले २ विकेट लिइन् भने मनिषा उपाध्याय, रिया शर्मा, सीता रानामगर र रुबिना क्षेत्रीले १-१ विकेट लिए ।
नेपालले अब दोस्रो खेलमा आइतबार भारत ‘ए’ सँग खेल्नेछ । नेपाल समूह ‘ए’ मा भारत ‘ए’, पाकिस्तान ‘ए’ र यूएईसँग परेको छ ।
समूह ‘बी’ मा बंगलादेश ‘ए’, श्रीलंका ‘ए’, मलेसिया र थाइल्यान्ड छन् ।
