+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
डोल्मालाई कर छुट दिने निर्णयमाथि सर्वोच्च :

‘संसद्‌बाट अनुमोदन नभएको सम्झौताले कानुन सरह मान्यता पाउँदैन’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १ गते १६:३६

१ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिमूलक संसद्‌बाट अनुमोदन नभएका दुईदेशीय सन्धी तथा सम्झौताहरूले कानुन सरहको मान्यता पाउन नसक्ने व्याख्या गरेको छ ।

डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले तिर्नुपर्ने आयकरलाई छुट दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले संसदबाट अनुमोदन भएको सन्धीसम्झौताहरू मात्रै कानुनसरह लागू हुने र त्यसले बाझिएका राष्ट्रिय कानूनलाई विस्थापित गर्ने भनी व्याख्या गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले गरेको आदेशबाट डोल्माले कर छुट पाउने प्रक्रिया रोकिएको छ । डोल्माको हकमा भएको निर्णय रोक्ने अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नटुंगिदासम्म कर छुटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश गरेको हो ।

नेपाल सरकार र मौरिससबीच ३ अगष्ट १९९९ (१८ साउन, २०५६साल) मा द्वैध कराधान मुक्ति सम्झौता गरेको थियो । मौरिससमा दर्ता रहेको डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले नेपालमा शेयर लगानी गरेर आर्जन गरेको रकममा पूजिगत लाभकर तिर्न नपर्ने भनी अडान लियो ।

सरकारले डोल्माले कर तिर्न नपर्ने भनी निर्णय गरेपछि आन्तरिक राजश्व विभागले २८ असोज २०८२ मा पूजीगत लाभकर तिर्न नपर्ने भनी सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि नेपालको कानुन र सन्धीमा भएको व्यवस्था बाझिएमा कानुनमा भएको व्यवस्था अमान्य भई सम्झौताको व्यवस्था नै लागू हुने भनी कानुनी राय दिएको थियो ।

सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९(१) अनुसार, प्रतिनिधिसभा वा संघीय संसद्बाट अनुमोदन वा समर्थन भएको कुनै सन्धी प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा कानुनी व्यवस्था अमान्य भई सन्धीको व्यवस्था लागू हुन्छ । सरकारले त्यही कानुनी व्यवस्था अनुसार डोल्मालाई कर छुट हुने निर्णय गरेको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतले नेपाल र मौरिससविच भएको द्वैध कराधान मुक्ति सम्झौता व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन वा समर्थन नभएको निष्कर्ष निकाल्यो । अनि संसद्बाट अनुमोदन नभएको सन्धी वा सम्झौता बाझिएमा मुलुककै कानुनमा भएको व्यवस्था लागू हुने गरेको हो ।

‘सन्धीको व्यवस्था र राष्ट्रिय कानूनको व्यवस्था बाझिएमा सन्धीको व्यवस्था लागु हुने नभई राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था नै लागू हुने देखिन्छ,’ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘त्यसो हुँदा डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डले प्रचलित कानून बमोजिम कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।’

डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डलाई पूजिगत लाभकर लाग्नेमा कर तिर्न नपर्ने भनी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले २८ असोज, २०८२ मा गरेको निर्णय कानून विपरित भएको सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक व्याख्या हो । त्यस्तो निर्णय आयकर ऐनको व्यवस्था विपरीत भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई कार्यान्वन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

डोल्मालाई कर सर्वोच्च
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘सफेद कागज थियो पालुङटार, नेताहरू आए केरमेट गरेर गए’

‘सफेद कागज थियो पालुङटार, नेताहरू आए केरमेट गरेर गए’
वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप नाघ्यो ७७ खर्ब, व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सकस 

वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप नाघ्यो ७७ खर्ब, व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सकस 
उदयपुर-१ का कांग्रेस उम्मेदवार भन्छन् : पार्टी बदलियो, जित्ने कुरामा ढुक्क छु

उदयपुर-१ का कांग्रेस उम्मेदवार भन्छन् : पार्टी बदलियो, जित्ने कुरामा ढुक्क छु
माघसम्म ४० अर्ब २८ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता

माघसम्म ४० अर्ब २८ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता
ग्यास सहज र नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन अनेरास्ववियुको माग

ग्यास सहज र नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन अनेरास्ववियुको माग
वीर अस्पतालका दुई बरिष्ठ चिकित्सकले एकैदिन दिए राजीनामा

वीर अस्पतालका दुई बरिष्ठ चिकित्सकले एकैदिन दिए राजीनामा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित