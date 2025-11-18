+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप नाघ्यो ७७ खर्ब, व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सकस 

वित्तीय प्रणालीको निक्षेप परिचालन गर्ने क्षेत्रले कर्जा माग नबढाउँदा उक्त रकम केन्द्रीय बैंकमा थुप्रिन पुगेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १ गते १८:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वित्तीय प्रणालीको कुल निक्षेप ७७ खर्ब ४ अर्ब पुगेको छ, जुन देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा २६.१५ प्रतिशत बढी हो।
  • वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढ्दा पनि कर्जा माग नबढ्दा पैसा केन्द्रीय बैंकमा थुप्रिएको छ।
  • केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्न २.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा तरलता खिच्ने गरेको छ र दीर्घकालीन कर्जा प्रवाहका लागि वातावरण विकास गर्न सुझाव दिएको छ।

१ फागुन, काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीको निक्षेप ७७ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । अर्थतन्त्र सुस्त भएसँगै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको सुधारले वित्तीय प्रणालीको निक्षेप हालसम्मकै उच्च हुन पुगेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आइतबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ७७ खर्ब ४ अर्ब पुगेको छ । यो निक्षेप देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) अनुपातमा १ सय २६ प्रतिशतले धेरै हो ।

अर्थात्, वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप जीडीपीभन्दा २६.१५ प्रतिशतले धेरै हो । यो अवधिमा जीडीपी ६१ अर्ब ७ अर्ब रहेको राष्ट्रिय तथ्यांकक कार्यालयले जनाएको छ ।

अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति नलिनु, रेमिट्यान्स तथा निर्यातमा उच्च सुधारले वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप थपेको हो । तर, वित्तीय प्रणालीको निक्षेप परिचालन गर्ने क्षेत्रले कर्जा माग नबढाउँदा उक्त रकम केन्द्रीय बैंकमा थुप्रिन पुगेको हो ।

साथै, बैंकहरूले पुराना कर्जा लगानीका क्षेत्रमा माग नभएपछि नयाँको खोजी नगरेकाले पनि कर्जा लगानी सुस्त हुँदा वित्तीय प्रणालीमा पैसा थिग्रिएको हो ।

तर, वित्तीय प्रणालीमा बढेको निक्षेप आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएर भने होइन । सुस्त आर्थिक गतिविधिमा पनि निक्षेप निरन्तर बढ्न अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मानिदैन ।

चालु आर्थिक वर्ष २५ माघमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ७७ खर्ब ४ अर्ब पुगेको छ । तर, उक्त अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था कुल कर्जा लगानी ५७ खर्ब ८८ अर्ब बराबरको छ ।

केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकको कुल निक्षेप ६९ खर्ब ४० अर्ब र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको ७ खर्ब ६४ अर्ब हो ।

वित्तीय क्षेत्रको कुल निक्षेप र कर्जा लगानीको अवस्था हेर्दा पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ । यो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात ७४.३७ प्रतिशत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस्तो अनुपात ९० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार चालु आव पुससम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९७ अर्ब ४७ करोडले बढेको छ । गत आव सोही अवधिमा यस्तो कर्जा २ खर्ब ६५ अर्ब ५६ करोडले बढेको थियो ।

वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८२ पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा ६.७ प्रतिशतले बढेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

वित्तीय प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता निक्षेपको ब्याजदर हालसम्मकै न्यून छ । हाल बचतको ब्याजदर ३.५६ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैगरी कर्जाको ब्याजदर समेत ८.६९ प्रतिशतमा झरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

निक्षेप बढेर ब्याजदर न्यूनतम बिन्दुमा आउँदा धितोपत्र बजारले समेत सकारात्मक लय समाउन सकेको छैन । वित्तीय प्रणालीको ब्याजदर र सेयर बजारको सम्बन्ध उल्टो हुन्छ ।

ब्याजदर बढ्दा सेयर बजार घट्छ भने ब्याजदर घट्दा सेयर बजार बढ्छ । तर, पछिल्लो समय ब्याजदर घट्दा समेत सेयर बजार पनि सकारात्मक हुन सकेको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अत्याधिक निक्षेप भए पनि केन्द्रीय बैंकलाई समेत तरलता व्यवस्थापन गर्न सकस भएको छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर न्यूनतम बिन्दुबाट पनि तल झर्न नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २.७५ प्रतिशत ब्याज दिएर तरलता खिच्ने गरेको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले एनआरबी बन्ड तथा अल्पकालीन र दीर्घकालमा अवधिमा निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गरेको छ ।

पछिल्लो तथ्यांकक अनुसार ८ खर्ब ६६ अर्ब वित्तीय प्रणालीको पैसा केन्द्रीय बैंकमा छ । त्यसका साथै स्थायी निक्षेप सुविधालाई पनि केन्द्रीय बैंकले प्रयोगमा ल्याएको छ । उसले ब्याजदरको अस्वाभाविक उतारचढाव रोक्न वित्तीय उपकरण प्रयोग मार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको राष्ट्र बैंक प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए ।

कर्जा प्रवाहका लागि धेरै कुराले निर्णायक भूमिका खेल्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले मात्रै गर्ने भनेको अल्पकालीन तरलता व्यवस्था नै रहेको उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकले तत्कालका लागि गर्ने भनेको तरलता व्यवस्थापन गर्ने काम र लिक्विडिटी म्यानेज गरिदिने र ब्याजदरलाई एउटा निश्चित वाञ्छित सीमासम्म राख्ने नै हो,’ पौडेलले भने, ‘दीर्घकालमा कर्जा जाने बातावरण विकास हुनुपर्छ, त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकका तर्फबाट गर्नुपर्ने आवश्यक नीतिगत व्यवस्थामा सहजीकरण गर्दै नै आएको छ ।’

वित्तीय प्रणालीकोे स्रोतलाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

निक्षेप नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय प्रणाली
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लुम्बिनी प्रदेशका वित्तीय संस्थाको निक्षेप बढ्यो १५ प्रतिशत

लुम्बिनी प्रदेशका वित्तीय संस्थाको निक्षेप बढ्यो १५ प्रतिशत
कर्जा माग नबढ्दा निक्षेप निरुत्साहित गर्दै बैंक, विकृति बढ्ने जोखिम 

कर्जा माग नबढ्दा निक्षेप निरुत्साहित गर्दै बैंक, विकृति बढ्ने जोखिम 
उपदान र पेन्सन कोषको २ अर्ब ६० करोड निक्षेप राख्दै राष्ट्र बैंक

उपदान र पेन्सन कोषको २ अर्ब ६० करोड निक्षेप राख्दै राष्ट्र बैंक
वित्तीय संस्थालाई बहुउपयोगी रेमिट्यान्स : निक्षेपसँगै आम्दानीमा पनि योगदान

वित्तीय संस्थालाई बहुउपयोगी रेमिट्यान्स : निक्षेपसँगै आम्दानीमा पनि योगदान
जीडीपीको १२० प्रतिशत पुग्यो निक्षेप, पुनरुत्थानमा कसरी होला प्रयोग ?

जीडीपीको १२० प्रतिशत पुग्यो निक्षेप, पुनरुत्थानमा कसरी होला प्रयोग ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories
जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

जेनजीले गर्ने ‘६-७ डेटिङ’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित