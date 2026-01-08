+
शेयर सूचीकरण प्रक्रियाप्रति रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ध्यानाकर्षण

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १ गते २१:००

१ फागुन, काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले शेयर सूचीकरण प्रक्रियाप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले तोकेको शेयरको पहिलो कारोबार मूल्य सीमा (ओपनिङ रेन्ज) प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर निष्काशन गर्न स्वीकृति दिने, तर उक्त विधिको लागि पहिलो कारोबार मूल्य सीमा तोक्ने कानुनी प्रबन्ध नगर्दा महँगोमा आईपीओ किनेका लगानीकर्ता मारमा परेको सो कम्पनीको गुनासो छ ।

कम्पनीको आईपीओ जारी गर्दाको मूल्य विद्यमान सम्पूर्ण कानुनी प्रावधान पूरा गरेर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले निर्धारण गरिएको दाबी गरिएको छ ।

कम्पनीको तात्कालीन वित्तीय अवस्था र सूचकका आधारमा धितोपत्र बोर्डको अनुमति प्राप्त, नेप्सेमा दर्ता तथा नवीकरण भएका योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको बोलकबोल प्रणालीबाट मूल्य कायम भएको कम्पनीले जनाएको छ ।

संस्थागत लगानीकर्ताका लागि ९१२ रुपैयाँ र सर्वसाधारणको लागि ८२० रुपैयाँ ८० पैसा तय भएको थियो । तर, नेप्से आफैंले तय गरेको शेयरको मूल्यलाई अवमूल्यन गर्दै अधिकतम ३ सय रुपैयाँको सीमा तोकिदियो । रिलायन्सको २०८२/०८३ को दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर नेटवर्थ ४९० रुपैयाँ ५४ पैसा रहेको छ, जुन नेप्सेले तोकेको मूल्यभन्दा बढी हो ।

‘शेयरको ओपनिङ रेञ्ज रु. १०० देखि रु. ३०० निर्धारण गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ, जुन अंकित मूल्यको तीन गुणासम्म मात्र हो,’ कम्पनीका कर्पोरेट अफेयर्स एण्ड कम्यनिकेशन्स प्रमुख ज्योति गैह्रेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो सीमा यसअघि अन्य कम्पनीहरूको सूचीकरणका क्रममा अवलम्बन गरिएका आधार र अभ्याससमेत विपरीत रहेको कम्पनीको बुझाइ छ ।’

रिलायन्सले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ओपनिङ रेन्जप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

रिलायस्नले बुक बिल्डिङ विधि सामान्य विधिभन्दा फरक रहेको हुँदा शेयर सूचीकरणको प्रारम्भिक मूल्य निर्धारणको आधारसमेत फरक हुनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि सुनुवाइ नभएपछि कम्पनी शेयर सूचीकरण गर्न बाध्य भएको जनाएको छ ।

यद्यपि कारोबारको सुरु मूल्य जतिसुकै निर्धारण गरिएता पनि लगानीकर्ताहरूलाई कम्पनीको वास्तविक वित्तीय स्थितितर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘कम्पनीको प्रतिशेयर मूल्य रु. ९१२ काल्पनिक आधारमा नभई विज्ञ वित्तीय संस्थाहरूले कम्पनीको वित्तीय प्रक्षेपण तथा सम्भाव्यता समेतलाई मध्यनजर गरी तोकेको वास्तविक मूल्य हो । नेप्सेले नै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूबीच सिलबन्दी बोलपत्रमार्फत रु. ६०८ देखि रु. ९१२ सम्मको शेयर खरिद मूल्य सीमा कायम गरेको यहाँ स्मरणीय छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त मूल्य प्रतिष्ठित बैंक, वित्तीय संस्था तथा म्युचुअल फण्डहरूले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, प्रक्षेपण र भावी योजनाका आधारमा निर्धारण गरेका हुन् । संस्थागत लगानीकर्ताद्वारा तय भएको मूल्यमा बुक बिल्डिङ निर्देशिका बमोजिम १० प्रतिशत घटाएर आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लागि रु. ८२० रुपैयाँ ८० पैसा कायम भएको थियो ।’

ओपनिङ रेन्ज कम भए पनि कम्पनीको वर्तमान वित्तीय स्थितिले लगानीकर्तालाई आश्वस्त बनाएको छ । कम्पनीको वित्तीय अवस्था र सम्भाव्यताको उचित विचार गरी निर्णय गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरिएको छ ।

शेयर सूचीकरण प्रक्रिया
