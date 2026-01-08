+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
१८ दिन बाँकी
Election Banner

उम्मेदवारहरू

३४०६
Candidates
प्रत्यक्ष ३४०६
सामानुपातिक १२७०
All Candidates

हट सिटहरु

६२
Hot Seat
All Hot Seats

पार्टीहरु

६८
Parties
All Parties

चुनाव क्षेत्रहरु

१६५
Constituencies
View All
Comments
Shares

सामाजिक सुरक्षामा सरकारको खर्च १४.४८ प्रतिशत वृद्धि

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षामा सरकारले ८९ अर्ब ६३ करोड ५५ लाख खर्च गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ३ गते १९:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा सरकारले सामाजिक सुरक्षामा १४.४८ प्रतिशत वृद्धि गरी ८९ अर्ब ६३ करोड खर्च गरेको छ।
  • पुस मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षामा परिवार र शिशु कल्याणका लागि ३२ लाख, बेरोजगारका लागि ६ लाख खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
  • यस अवधिमा सामाजिक असमावेशीमा ३ करोड ७ लाख र सामाजिक सुरक्षा अनुसन्धानमा ३० लाख खर्च भएको जानकारी अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ।

३ फागुन, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पहिलो ६ महिनामा सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि गरेको खर्चमा १४.४८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षामा सरकारले ८९ अर्ब ६३ करोड ५५ लाख खर्च गरेको छ । जुन अघिल्लो आव २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा १४.४८ प्रतिशत धेरै हो । त्यसबेला ७८ अर्ब २९ करोड ६७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा परिवार र शिशु कल्याणका लागि ३२ लाख खर्च भएको छ । बेरोजगारमा ६ लाख, सामाजिक असमावेशी शीर्षकमा ३ करोड ७ लाख र सामाजिक सुरक्षा अनुसन्धान र विकासमा ३० लाख खर्च भएको छ ।

अन्यत्र वर्गीकरण नभएको सामाजिक सुरक्षामा भने कुल ८९ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख खर्च भएको अर्थले जनाएको छ । यस वर्ष ६ महिनामा कुल बजेट खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भइसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय सामाजिक सुरक्षा खर्च
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सरकारले ६ महिनामै दियो ५३ अर्ब ४० करोड कर छुट

सरकारले ६ महिनामै दियो ५३ अर्ब ४० करोड कर छुट
प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान तेस्रो किस्ताबाटै कटौती सुरु

प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान तेस्रो किस्ताबाटै कटौती सुरु
राजनीतिक उथलपुथलले पनि हल्लाउन सकेन विकास प्रशासन बेथिति

राजनीतिक उथलपुथलले पनि हल्लाउन सकेन विकास प्रशासन बेथिति
आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने संशोधित अनुमान

आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने संशोधित अनुमान
अर्थको संशोधित अनुमान : चालु बजेट १६ खर्ब ८८ अर्बमात्र खर्च हुन्छ

अर्थको संशोधित अनुमान : चालु बजेट १६ खर्ब ८८ अर्बमात्र खर्च हुन्छ
अर्थ मन्त्रालयको बजेट खर्च खुम्चियो

अर्थ मन्त्रालयको बजेट खर्च खुम्चियो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित