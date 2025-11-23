कांग्रेसको सरकार प्रवासमा पौरख गरिरहेका नेपालीको पनि अभिभावक हुनेछ : सभापति थापा

७ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले अब बन्ने कांग्रेस नेतृत्वको सरकार स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपालीको बराबर अभिभावकत्व दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार प्रतिज्ञापत्रमाथिको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले यस्तो बताएका हुन् ।
‘हाम्रो राज्य प्रवासमा रहेर पौरख खर्चिरहेका नेपालीहरूको पनि अभिभावक हुनेछ,’ सभापति थापाले भने, ‘संसारभरी छरिएका रहेका नेपालको भावना, ज्ञान, सिप र पुँजी मातृृभूमिको पुनर्जागरणमा जोडिनेछ ।’
आफूलाई डायस्पोरामा रहेका नेपालीले कांग्रेसको धारणा सोधिरहेको बताउँदै सभापति थापाले अबको कांग्रेसको सरकार नेपालभित्र मात्र नभई नेपालबाहिर बस्ने नेपालीहरूका लागि पनि बराबरको अभिभावक हुने बताए ।
