+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गगनले भने- २०४८ देखि ०५१ अर्थतन्त्रको स्वर्णिम युग, अब सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्म गर्छौँ

पाँचवर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय २५ सय डलर पुर्‍याउने घोषणा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ७ गते १४:१७

७ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले नेपालको अर्थतन्त्रमा २०४८ देखि ०५१ सम्मको तीन वर्ष स्वर्णिम युग भएको टिप्पणी गरेका छन् । बिहीबार कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमाथिको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले अब दोस्रो चरणको आर्थिक पुनरुत्थान चलाउने बताएका हुन् ।

‘अर्थतन्त्रका बारेमा हाम्रा केही प्रतिज्ञाहरू छन् । २०४८ देखि ०५१ सम्म कांग्रेसले सरकार चलायो, त्यसलाई हामी स्वर्णिम काल मान्दछौँ । त्यो बेला सरकारले केही दह्रो पाइला चलायो,’ सभापति थापाले भने ।

त्यसबेला कांग्रेसले गरेका सही कामको कम्युनिस्ट शक्तिले विरोध गरेको गरेको उनले बताए ।  नेपालमा अहिले भएका सबै प्रगति त्यही कालको जगमा भएको उनले दाबी गरे ।

‘पहिलो चरणमा हामीले गरेको सुधारपछि हामीले दोस्रो चरणको सुरुवात गर्न सकेनौँ । हामी एकदमै रक्षात्मक भयौँ,’ सभापति थापाले भने, ‘जसका कारण हाम्रा सुधारका काम रोकिए ।’

त्यो बेला जस्तो सुधारको गति कायम रहेको भए आज नेपालको प्रतिव्यक्ति आय २५ सय डलर पुगेको हुने उनले दाबी गरे । ‘सामान्य कागमा हिसाबकिताब गर्दा पनि निस्किन्छ । यत्रो घाटा हामीले बेहोरेका छौँ,’ उनले भने । अब त्यो घाटा पाँच वर्षभित्र क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि उनले बताए ।

‘यो पाँच वर्षलाई हामी आर्थिक पुनरूत्थानको अर्धदशक, २०४८ देखि ०५१ आर्थिक जेनेरेसन रिफर्म भयो, अब सेकेन्ड जेनेरेसन रिफर्मबाट त्यो घाटालाई कभर गर्नेगरी नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २५ सय डलर पुर्‍याउँछौँ,’ उनले भने । त्यही अनुसार अर्थतन्त्रको आकार पनि बढाउने सभापति थापाले बताए । ‘त्यसका लागि करिब १३७ खर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।

त्यसका लागि कांग्रेसले ‘प्रो–ग्रोथ’, ‘प्रो–बिजनेस’ र ‘प्रो–सोसियल जस्टिज’को अवधारणामा काम गर्ने सभापति थापाले बताए । ‘त्यसका लागि कसैले हामीलाई तिम्रो पार्टी बढी निजीक्षेत्रमुखी भयो भनेर गाली गरे हामीलाई त्यो गाली स्वीकार्य छ,’ सभापति थापाले भने ।

गगन थापा नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ब्लक चेनदेखि क्रिप्टोकरेन्सीबारे खुला सोच, १० लाखसम्म एक रुपैयाँ कर लाग्दैन : सभापति थापा

ब्लक चेनदेखि क्रिप्टोकरेन्सीबारे खुला सोच, १० लाखसम्म एक रुपैयाँ कर लाग्दैन : सभापति थापा
गैरआवासीय नेपालीबारे कांग्रेस- एक पटकको नेपाली, सधैँ नेपाली

गैरआवासीय नेपालीबारे कांग्रेस- एक पटकको नेपाली, सधैँ नेपाली
कांग्रेसले अब कतै पनि दलीय भाग लिँदैन : गगन थापा

कांग्रेसले अब कतै पनि दलीय भाग लिँदैन : गगन थापा
कांग्रेसको सरकार प्रवासमा पौरख गरिरहेका नेपालीको पनि अभिभावक हुनेछ : सभापति थापा

कांग्रेसको सरकार प्रवासमा पौरख गरिरहेका नेपालीको पनि अभिभावक हुनेछ : सभापति थापा
प्रतिज्ञापत्रबारे कांग्रेस सभापति थापा खुला प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्दै

प्रतिज्ञापत्रबारे कांग्रेस सभापति थापा खुला प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गर्दै
तिरहुतियागाछीमा गाछीको तरंग : ‘कांग्रेसको तागत अब थाहा हुन्छ’

तिरहुतियागाछीमा गाछीको तरंग : ‘कांग्रेसको तागत अब थाहा हुन्छ’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित