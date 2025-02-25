+
English edition

सेना-पुलिसमा जागिर पाउने खेलाडीलाई पद भन्‍नै लाज

२०८२ फागुन ८ गते २०:१८ २०८२ फागुन ८ गते २०:१८

रिखिराम जिसी

Shares

पुलिस, सेना आदिका विभागमा जागिर पाएका थुप्रै स्टार खेलाडी तल्लो तहका पदमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको नाम चम्काएका यी खेलाडीमध्ये धेरैजसो लघुताभासमा छन्, कतिले त देशै छाडिसके ।

रिखिराम जिसी

Shares
सेना-पुलिसमा जागिर पाउने खेलाडीलाई पद भन्‍नै लाज

६ फागुन, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेकी फुटबलर मीना देउवा नेपाल पुलिस क्लबकी स्थायी जागिर हुन् । घरेलु फुटबल नेपाल पुलिस क्लबबाट खेल्दै आएकी मिनालाई पुलिसले गत माग २३ गते आफ्नो संगठनमा भित्राएको छ । खेलाडी भएपनि उनको दर्जा पुलिसकै सबैभन्दा सानो कार्यालय सहयोगीको रुपमा छ ।

राष्ट्रिय भलिबल खेलाडी पहल गहतराज पनि भर्खरै नेपाल पुलिसमा भर्ना भए । उनी पनि मिना जस्तै कार्यालय सहयोगी (खेलाडी) पदमा भर्ना भएका हुन् । नेपाल पुलिसले गत असोज १० गते खुलाएको आवेदनबाट मिना र पहलसहित १५ खेलाडी प्रहरी कार्यालय सहयोगी (खेलाडी) मा भर्ना भएका हुन् ।

देशका लागि लडेका पहल, मिना जस्ता सयौं खेलाडीहरु प्रहरीका तल्ला दर्जामा खुम्चिन बाध्य छन् ।

०००

क्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्ललाई सानैदेखि आर्मी बन्ने रहर थियो । सानैबाट क्रिकेट खेलेका उनी सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) बाट घरेलु क्रिकेट खेल्थे । कन्ट्रयाक्टमा खेलिरहेका उनीलाई स्थायी रुपमा जागिर खाने इच्छा जाग्यो ।

एपीएफले खुलाएको सशस्त्र प्रहरी परिचरमा ज्ञानेन्द्रले आवेदन दिए । ज्ञानेन्द्रसहित बसन्त रेग्मी र अमृत भट्टराईले आवेदन दिएका थिए । उनीहरुको छनोटका लागि दौड र एपीएफको खेल एकैदिन पर्‍यो ।

दौडका लागि पुगेका उनीहरु ढिलाई भएपछि खेल खेल्न हिँडे । उनीहरुको दौड छुट्यो । त्यसैको साँझ उनीहरुलाई बोलाइयो । खेलाडी भएपनि छनोटका लागि दौड्नैपर्ने कुरा एपीएफबाट आयो ।

साँझमा दौड्दा सुरक्षा नहुने भन्दै दौड्न अस्विकार गरे । अन्तत: उनीहरु छनोट भएनन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको नाम रोशन गरेका उनीहरु सशस्त्रको सबैभन्दा तल्लो दर्जामा आवद्ध हुन पाएनन् ।

०००

राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले गत असारमा पुलिसबाट राजीनामा दिए । चीनमा भएको १९आंै एसियन गेन्समा ६ बलमा ६ छक्का हानेर विश्व रेकर्ड कायम गरेपछि विशेष बढुवा पाएका दीपेन्द्रले एक वर्ष नहुँदै पुलिस छाड्ने निधो गरे । २०७३ देखिमा प्रहरी जवान रहेका दीपेन्द्र २०८० को असोजमा सहायक हवलदारमा बढुवा भएका थिए । भलिबल टिमका तत्कालीन कप्तान मानबहादुर श्रेष्ठ आर्मी र भलिबल स्टार सरस्वती चौधरी एपीएफमा कार्यरत थिए । तर, देशमा भविष्य नभएको भन्दै उनीहरु अष्टे«लिया हानिए । अहिले विभागमा आवद्ध भएका खेलाडीहरु जागिर छाडेर विदेशीने क्रम बढ्दो छ ।

नेपालमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल आर्मी गरी ३ वटा विभाग छन् । यी विभागले निश्चित खेलका लागि खेलाडीहरु विभागमा आवद्ध गर्ने गर्छन् । राष्ट्रिय टोली तथा प्रादेशिक टोलीबाट खेल्ने एकाधबाहेकका खेलाडीहरुको मासिक पारिश्रमिक हुँदैन । खेलमा क्रममा आउने भत्ताहरु नै खेलाडीको जीवन चलाउने आधार हो । मासिक पारिश्रमकिसहित प्रशिक्षणसमेत हुने हुँदा धेरै खेलाडीको चाहना विभागमा जाने हुन्छ । सोहीअनुसार विभागले पनि जिल्ला, प्रदेशमा उदाउँदै गरेका खेलाडीहरु आफ्नो संगठनमा अनुबन्ध गर्ने जोडतोडका साथ लागिरहेका हुन्छन् । सुरुमा आवद्ध गर्ने गरेपनि क्षमताअनुसारको सेवासुविधा दिन नसक्दा खेलाडीहरु विभागीय टिमसमेत छाडेर विदेश जान थालेका छन् । तल्लो दर्जा दिने र त्यहाँबाट आउने सेवासुविधा र सम्मान ठिकठाक लाग्न छाडेपछि धेरै खेलाडीहरु बिचमै जागिरबाट राजीनामा दिएर पलायन भएका छन् ।

विभागमा खेलाडीलाई आफ्नो पद भन्न लाज लाग्ने अवस्था रहेको नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ (एनएनआईपीए) का अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘खेलाडीलाई अहिले आफ्नो पद भन्न लाज लाग्छ,’ उनले भने, ‘आफ्नो पद छाती चौडा पारेर भन्ने बनाउनुपर्छ ।’

विभागीय टोलीले खेलाडीलाई क्षमताअनुसार पद र सम्मान दिन नसकेको एनएनआईपीएका अध्यक्ष श्रेष्ठको तर्क छ । ‘सुरुआतमा केही नभएको मान्छेलाई केही पाउँदा धेरै राम्रो हुन्छ । राम्रो हुँदै जाँदा क्षमता हेरेर स्तरोन्नती गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भएको छैन,’ उनी भन्छन् ।

गत वर्षको कात्तिकमा राष्ट्रिय भलिबल टोलीका तत्कालीन कप्तान मानबहादुर श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय भलिबलबाट सन्यास लिँदै अष्टे«लिया भासिए । नेपाल आर्मीमा जागिरेसमेत रहेका मानबहादुरले त्यहाँबाट पनि राजीनामा दिँदै विदेश हुँइकिए ।

२०७० बाट आर्मीमा प्रवेश गरेका उनले बिचमै जागिर छाड्नुपर्‍यो । किन जागिर छाडेर विदेश जानुपर्‍यो भन्ने प्रश्नमा मानबहादुर भन्छन्, ‘करियर खोज्न बाहिर पुग्नुपरेको हो ।’ मानबहादुरजस्तै देशमा करियर नदेखेर विदेश जानेहरुको लाइन लागेको छ । त्यसमा पनि विभागमा भएको स्थायी जागिर छाडेर जानेहरु धेरै छन् ।

१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका दोहोरो स्वर्ण पदक विजेता तथा कराते प्रशिक्षक मन्डेकाजी श्रेष्ठ विभाग भएकै कारण आफु यो ठाउँमा भएको बताउँछन् । नेपाल पुलिस क्लबका प्रशिक्षकसमेत रहेका श्रेष्ठले विभागीय टिममा खेलाडीको बढुवा फास्ट ट्रयाकमा हुने गरेको सुनाउँछन् । ‘विभागले गर्दा नै म यो ठाउँमा छु । विभागकै कारण मैले देशका लागि पदक ल्याएको हुँ,’ उनी भन्छन् ।

राज्यले दिनुपर्ने रोजगारी खेलाडीलाई विभागले दिएको उनको तर्क छ । ‘विभाग नभएको भए खेलाडी चल्न सक्ने थिएन । विभागले जवानमा भर्ना गरेको धेरै खेलाडीलाई रोजगारी दिएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल र राष्ट्रिय खेलकुदले दिनुपर्ने रोजगार विभागले दिएको छ ।’

खेलाडीको मेडल योग्यता होइन ?

भारत सरकारले ‘इन्सेन्टिभ फर स्पोर्ट्स पर्सन इन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया’ नै जारी गरेर खेलाडीलाई आरक्षणमा खेलकुद कोटा छुट्याएको छ । जसमा खेलाडीको स्तरअनुसार सरकारी रोजगारीका लागि योग्यता प्रदान गरिन्छ । अर्थात सरकारी जागिरका लागि खेलाडीले थप अरु योग्यता लिइराख्नु पर्देन । नेपालमा भने त्यस्तो नीति अहिलेसम्म बनेको छैन । विभागीय टोलीमा जाने धेरै खेलाडीहरुसमेत योग्यता नपुग्दा कार्यालय सहयोगीमै खुम्चिनु परेको छ ।

विभागमा खेलाडीका लागि छुट्टै पदको व्यवस्था गरिएको छैन । साधारण व्यक्ति जुन पदमा, जुन तरिकाले भर्ना हुन्छन्, खेलाडी पनि त्यहिँ तरिकाबाटै भर्ना हुनुपर्छ । सानैबाट खेलकुदमा लागेका कारण खेलाडी बिचमै पढाई छाड्छन् । अथवा लोक सेवाको तयारी गर्न नभ्याउँन सक्नछन् । शैक्षिक योग्यता नहुँदा खेलाडीहरु विभागमा कार्यालय सहयोगीमा खुम्चिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ऐतिहासिक पदक ल्याएपनि खेलाडीहरु शैक्षिक योग्यता पूरा नहुँदा विभागको तल्लो दर्जामा अलमलिन बाध्य छन् ।

फुटबल खेलाडीले एन्फाको मुख्यालयमा झुन्ड्याएको मेडल

१५ वर्ष नेपाल पुलिस क्लबबाट खेलेका फुटबल खेलाडी अनिल अधिकारीले शिक्षा र उमेरका कारण खेलाडीहरु तल्लो दर्जामा भर्ना हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । २०५१ मा असईमार्फत नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका उनी डिएसपीमा पुगेर अवकाश लिएका थिए ।

‘खेलाडीले खेल्दा खेल र पढाईको सहकार्य मिल्दैन । पढाई नभएपछि योग्यता पुग्दैन । अनि कार्यालय सहयोगी, जवानमा भर्ना हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । खेलाडीलाई खेलका आधारमा योग्य बनाउने नीति सरकारले ल्याएमा खेलाडीलाई थप सहज हुने अधिकारीको अनुभव छ ।

विभागीयलाई खेल जित्दा बढुवा गर्ने चलन रहेको उनको भनाइ छ । ‘दर्जा तल्लो भएपनि विभागमा आत्मसम्मान छ । खेलाडी सेलिब्रेटी हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘मसँग खेलेका विभाग बाहिरका खेलाडी अहिले भौतारिरहेका छन् ।

खेलाडी फुटबल विभाग
टुर्नामेन्ट
ICC Men T20 World Cup 2026
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
बागमती

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
छुटाउनुभयो कि?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
अन्तर्वार्ता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
छुटाउनुभयो कि?

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
रिखिराम जिसी
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

सेना-पुलिसमा जागिर पाउने खेलाडीलाई पद भन्‍नै लाज

सेना-पुलिसमा जागिर पाउने खेलाडीलाई पद भन्‍नै लाज

माउन्ट एभरेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दोमा नेपालकी दिलिकालाई स्वर्ण

माउन्ट एभरेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दोमा नेपालकी दिलिकालाई स्वर्ण

एन्फा निर्वाचन फेरि स्थगित

एन्फा निर्वाचन फेरि स्थगित

लिटिल एन्जल्सलाई लोयल्टी कप फुटबलको उपाधि

लिटिल एन्जल्सलाई लोयल्टी कप फुटबलको उपाधि

कप्तान रोहित र जोराको अर्धशतक, पहिलो दिनको समाप्तिमा एपीएफलाई अग्रता

कप्तान रोहित र जोराको अर्धशतक, पहिलो दिनको समाप्तिमा एपीएफलाई अग्रता

जय ट्रफी : पुलिसविरुद्ध भीम सार्कीको शतक, आर्मीलाई झिनो अग्रता

जय ट्रफी : पुलिसविरुद्ध भीम सार्कीको शतक, आर्मीलाई झिनो अग्रता

ट्रेन्डिङ

नन्दा देवीमा हराएको सीआईएको परमाणु यन्त्र र दक्षिण एशियामा मडारिएको महाविपत्ति

नन्दा देवीमा हराएको सीआईएको परमाणु यन्त्र र दक्षिण एशियामा मडारिएको महाविपत्ति
टी-२० विश्वकप : दीपेन्द्रको अर्धशतकमा नेपालले वेस्ट इन्डिजविरुद्ध बनायो १३३ रन

टी-२० विश्वकप : दीपेन्द्रको अर्धशतकमा नेपालले वेस्ट इन्डिजविरुद्ध बनायो १३३ रन
नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध नेपालले बलिङ गर्दै

नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध नेपालले बलिङ गर्दै
नेदरल्यान्ड्सले नेपाललाई दियो १४१ रनको लक्ष्य

नेदरल्यान्ड्सले नेपाललाई दियो १४१ रनको लक्ष्य
बेनफिकासँग रियल मड्रिडको हार, अन्तिम १६ पुग्‍न प्लेअफ खेल्नुपर्ने

बेनफिकासँग रियल मड्रिडको हार, अन्तिम १६ पुग्‍न प्लेअफ खेल्नुपर्ने
विश्वकपमा नेपाल : जस्तो तयारी, त्यस्तै प्रदर्शन

विश्वकपमा नेपाल : जस्तो तयारी, त्यस्तै प्रदर्शन

वेबस्टोरिज

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ