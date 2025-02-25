कप्तान रोहित र जोराको अर्धशतक, पहिलो दिनको समाप्तिमा एपीएफलाई अग्रता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
८ फागुन, काठमाडौं । जय ट्रफी क्रिकेटअन्तर्गत शुक्रबारको दोस्रो खेलअन्तर्गत पहिलो दिनको समाप्तिमा एपीएफ क्लबले बागमती प्रदेशविरुद्ध अग्रता बनाएको छ ।
मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलको पहिलो दिनको समाप्तिमा एपीएफविरुद्ध बागमती ३१ रनले पछाडि छ ।
खेलमा बागमतीले टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको थियो । ५४.५ ओभरमा २०७-९ को अवस्थामा बागमतीले इनिङ घोषणा गरेको थियो । बागमतीका लागि बिबेक मगरले सर्वाधिक ४२ रन बनाए । आशुतोष घिरैया र रिजन ढकालले समान ३५ रन बनाए भने शुभ कंसाकारले ३४ रन बनाए । सूर्य तामाङले २७ रन बनाए ।
एपीएफका लागि इर्साद अहमदले ३ विकेट लिए भने युवराज खत्री र रोहित पौडेलले २-२ तथा अमरसिंह राउटेला र अभिशेष गौतमले १-१ विकेट लिए ।
त्यसपछि जवाफी ब्याटिङमा एपीएफ ४९.२ ओभरमा ३२ रनको अग्रतासहित २३९ रनमा अलआउट भयो । एपीएफका लागि कप्तान रोहित पौडेलले अविजित ८७ रन बनाए भने सन्दीप जोराले ६१ रन बनाए ।
दीपक बोहराले ३८ तथा आसिफ शेखले २८ रन बनाए । लोअर अर्डर ब्याटरबाट दोहोरो अंकमा रन बन्न सकेन ।
बागमतीका लागि रिजन ढकालले ३ विकेट लिँदा बिपिन आचार्य र सूर्य तामाङले २-२ अनि तिलकराज भण्डारी र इशान पाण्डेले १-१ विकेट लिए ।
३२ रनले पछाडि परेको अवस्थामा दोस्रो इनिङ थालेको बागमतीले १ रन जोड्दा १ विकेट गुमाएको छ । नाइट वाचम्यान सूर्य तामाङलाई एपीएफका कप्तान रोहित पौडेलले आउट गरेपछि बागमती १-१ को अवस्थामा छ र ३१ रनले पछाडि छ ।
