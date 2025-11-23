रसुवा एमालेका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष ढकाल कांग्रेस प्रवेश

७ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमाले रसुवाका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य जनार्दन ढकाल नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका छन् । बिहीबार दलबलसहित ढकाल कांग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन् ।
कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टी सदस्यता दिँदै ढकालसहितका नेताहरूलाई कांग्रेसमा स्वागत गरेका छन् । प्रवेश गर्ने नेता-कार्यकर्ता जिल्ला, पालिका र वडा तहका पदाधिकारी, सचिवालय सदस्य, भ्रातृ संगठनका युवा प्रतिनिधिको समूह छ ।
यसैबीच बिहीबारै एमालेका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री रामवीर मानन्धर पनि एमाले परित्याग गरी कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए ।
