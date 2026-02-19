+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दलका घोषणापत्रमा अर्थतन्त्र : महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य, कमजोर आधार  

सबैजसो दलले अर्थतन्त्र विकास र समृद्धि केन्द्रमा राख्दै घोषणापत्र ल्याएका छन् । जसलाई छुट्टाछुट्टै नाममा दलहरूले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

0Comments
Shares
अच्युत पुरी अच्युत पुरी
२०८२ फागुन ७ गते १९:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एमालेले ५ वर्षमा १ सय खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र पुर्‍याउने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ५ देखि ७ वर्षमा १ सय अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता हासिल गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ।
  • नेपाली कांग्रेसले आगामी ५ वर्षमा ११५ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र र प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ।

७ फागुन, काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलले २१ फागुनमा हुने  प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लक्षित गर्दै आ-आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

सबैजसो दलले अर्थतन्त्र विकास र समृद्धि केन्द्रमा राख्दै घोषणापत्र ल्याएका छन् । जसलाई छुट्टाछुट्टै नाममा दलहरूले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘वाचापत्र’ नाम दिएको छ । नेकपा एमालेले घोषणापत्र भनेको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्र नाम दिएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिबद्धतापत्रका नाममा आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

एमाले भन्छ-  ५ वर्षमा सय खर्बको अर्थतन्त्र

एमालेले हरेक वर्ष ७ देखि ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने घोषणा गरेको छ । जसका माध्यमबाट अर्थतन्त्रको आकार ५ वर्ष भित्र १ सय खर्ब बराबर पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब रुपैयाँ बराबर छ । एमालेले सय खर्बको अर्थतन्त्र पुर्‍याउन कृषि उत्पादकत्व, विद्युत् उत्पादन क्षमता, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार निर्मााणमा फड्को मार्दै यो लक्ष्य प्राप्त हुने एमालेको अपेक्षा छ ।

एमालेले पहिलो ५ वर्षमा १ सय खर्ब र दोस्रो ५ वर्षमा त्यसको दोब्बर अर्थात् २ सय खर्बको अर्थतन्त्रको आकार पुर्‍याउने बताएको छ । एमालेले प्रतिव्यक्ति आय ५ वर्षमा ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । अहिले १ हजार ५ सय हाराहारी मात्र छ ।

एमालेले राष्ट्रिय स्रोत, साधन र सामर्थ्य परिचालन गर्ने भनेको छ । समतामूलक दू्रत आर्थिक विकासबाट चरम गरिबी अन्त्य गर्नेसमेत भनेको छ ।

 

एमालेले उच्च आर्थिक वृद्धिबाट वार्षिक ४ लाख र सूचना प्रविधि क्षेत्रसहित लक्षित रोजगार कार्यक्रमबाट थप १ लाख गरी कुल ५ लाख रोजगारी सिर्जना लक्ष्य एमालेले राखेको छ ।

एमालेले मध्यपहाडी लोकमार्ग, कोशी–गण्डकी करिडोरमा उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सूचना प्रविधि विकास क्लस्टरका रूपमा करिडोर सिटी निर्माण लक्ष्य राखेको छ ।

हुलाकी राजमार्गलाई औद्योगिकीकरण, कृषिको व्यावसायीकरण र व्यापार–व्यवसायका हबका रूपमा विकास गर्नेसमेत एमालेको घोषणा छ ।

तीन वर्षमा निर्यात दोब्बर बनाउने भनेको एमालेले ५ वर्षभित्र निर्यात तेहरो गरी आयातको कम्तीमा एक चौथाइ अंश धान्न सक्ने बनाउने भनिएको छ ।

यो बीचमा एमालेले बबई, भेरी–बबई, सुनकोशी–मरिन, रानी जमरा, सिक्टासहित सिँचाइ आयोजना निर्माण सक्ने घोषणा गरेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई एक्सप्रेस हाइवेमा स्तरोन्नति गर्ने, मध्यपहाडी राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेन स्तरमा निर्माण गरिने समेत एमालेको लक्ष्य छ ।

पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग १० वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य एमालेको छ । वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग र केरुङ–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढाउने समेत एमालेको घोषणा छ ।

नेपाल–भारत अन्तरदेशीय रेलमार्गको काम आगामी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ । ऊर्जामा विद्युत् उत्पादन र प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपभोग दोब्बर बनाउने समेत एमालेले घोषणा गरेको छ ।

रास्वपाको घोषणा : १ सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी ५ देखि ७ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १ सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबर पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । जुन महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ ।

रास्वपाले यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पर्याप्त हुनेसमेत भनेको छ । यसका माध्यमबाट मुलुक मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने समेत रास्वपाको भनाइ छ ।

अबको ५ देखि ७ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर नाघ्ने समेत रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ । कर कानुन र नियम भूतप्रभावी ढंगले नलगाउने भनेको रास्वपाले आयकर सीमा पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । तर, दर तोकेको छैन ।

सरकार गठन भएको १ सय दिनभित्र सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत खातामा फिर्ता गर्नेसमेत रास्वपाको घोषणा छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट अहिलेको १ अर्ब ५० करोड डलरको निर्यात १० वर्षभित्र ३० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य समेत रास्वपाले राखेको छ । यसका लागि आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्नेसमेत रास्वपाले बताएको छ ।

 

आईटी क्षेत्रबाट मात्र ५ लाख रोजगारी सिर्जना घोषणा गरिएको छ । सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १ हजार ५ सय किलोवाट पुर्‍याउने भनेको रास्वपाले एक दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि भूमि, वन र वातावरणका विद्यमान कानून परिमार्जन गर्ने समेत रास्वपाको घोषणा छ ।

त्यस्तै पर्यटकको प्रतिवर्ष खर्च ५ वर्ष भित्रै दोब्बर बनाउने भनिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पर्यटकीय विकास केन्द्रित गर्नेसमेत रास्वपाले भनेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगममा ५१ प्रतिशतमात्र सरकारको स्वामित्व राखी बाँकी निजीकरण गर्ने घोषणा रास्वपाले गरेको छ । लामो दुरीका बस सेवामा रहेको सिन्डिकेट र कार्टेलिङ पूर्ण अन्त्य गर्ने भनिएको छ ।

मुख्य सहरी क्षेत्रबाट प्रदूषणबाट मुक्त राख्न बाइपास सडक अवधारणा ल्याइएको छ । नेपालको यातायात प्रणालीमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन विस्तृत अध्ययनका आधारमा रेलमार्ग विस्तारको ५० वर्षे गुरुयोजना बनाउने भनिएको छ ।

मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गलाई यात्रु र माल ढुवानीको मेरुदण्ड बनाइने भनिएको छ । पोखरा, काठमाडौं, दाङ, सुर्खेत र तराईका प्रमुख सहरसम्म शाखा मार्गसहित नेपाललाई चीन र भारतका रेल सञ्जालसँग जोड्ने समेत रास्वपाको घोषणा छ ।

नेपालका प्रमुख सहरमा मध्यकालमा विद्युतीय बस र पछिपछि लामो दुरीको रेलमार्ग सञ्जालमा जोडिने ट्राम, हलुका रेल बनाउने समेत रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै मुआब्जा वितरणमा रहेका कानुनी जटिलता समाधान गर्दै आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरी निर्माणाधीन रेलमार्गलाई सकेसम्म चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने समेत भनिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस : ११५ खर्बको अर्थतन्त्र, प्रतिव्यक्ति आय २५ सय डलर

नेपाली कांग्रेसले ‘उदार नीति आफ्नै रोजगारी–समुन्नत नेपाल–कांग्रेसको जिम्मेवारी’ नारासहित आर्थिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार आगामी ५ वर्षलाई आर्थिक लाभ पुनरुत्थानको अर्धदशक घोषणा गर्ने कांग्रेसको योजना छ ।

यस अवधिमा दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार मार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई १ सय १५ खर्ब रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर पुर्‍याउने भनिएको छ । यसका लागि कुल १ सय ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी परिचालन लक्ष्य कांग्रेसले लिएको छ । यसमा ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको रहने भनिएको छ ।

मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा राख्ने भनेको कांग्रेसले उदार, उत्पादनमुखी र न्यायमूलक अर्थतन्त्रमा काम गर्ने भनेको छ ।

 

कांग्रेसले सरकार फेरिँदा नीति नफेरिने गरी प्रमुख दलबीच न्यूनतम साझा आर्थिक एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नेसमेत कांग्रेसको योजना छ ।

झन्झटमुक्त उद्योग सञ्चालन वातावरण बनाउने घोषणा गरिएको छ । करका दर र सर्त कम्तीमा १०–१५ वर्षसम्म स्थिर रहने गरी स्ट्याबिलिटी क्लजसहित कानुनी ग्यारेन्टी गरिने समेत कांग्रेसको घोषणा छ । पहिले थुन्ने अनि सुन्ने अन्यायपूर्ण परम्परा हटाउने समेत कांग्रेसको घोषणा छ ।

वार्षिक १० लाखसम्मको व्यक्तिगत आयमा आयकर नलाग्ने गरी मध्यम र न्यून आय भएकालाई राहत दिने समेत कांग्रेसले बताएको छ । नवीन सोच भएका युवा र महिला उद्यमीका लागि ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा दिने घोषणा कांग्रेसको छ ।

निर्यात अनुपात १०:९० बाट सुधार गरी २०:८० पुर्‍याउने भनिएको छ । हचुवा भरमा योजना छनोटको परिपाटी हटाएर वस्तुगत प्रमाण, वास्तविक आँकडा र आवश्यकताका आधारमा मात्र बजेट निर्माण गरिने समेत कांग्रेसको घोषणा छ । बजेट क्यालेन्डर कडाइसाथ लागु गरिने समेत कांग्रेसले बताएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई १० प्रतिशतमा झार्ने घोषणा कांग्रेसको छ । सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापनमा आयोजना छनोट गर्दा हचुवा भरमा नगरी रणनीतिक प्राथमिकता र लागत–लाभको वैज्ञानिक मूल्यांकनका आधारमा मात्र गरिने समेत उल्लेख छ ।

५ वर्षभित्र १५ लाख मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना घोषणा कांग्रेसले गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा विस्तार घोषणा र दोहोरोपन हटाउने घोषणा गरिएको छ ।

काठमाडौं–हेटौंडा जोड्ने सडक एक वर्षभित्र सबै समय आवागमन नरोकिने गरी स्तरोन्नतिको घोषणा गरिएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तार सम्पन्न, द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न, बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणलाई गति दिनेसमेत कांग्रेसको घोषणापत्रमा छ ।

मदन भण्डारी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोर निर्माणका कामसमेत सम्पन्न गर्ने योजना राखिएको छ । एक वर्षभित्र सार्वजनिक यातायातमा स्मार्ट ट्रान्जिट प्रणाली लागु गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ ।

रेलमार्गतर्फ कांग्रेसले काठमाडौं जोड्ने अन्तरदेशीय र पूर्वपश्चिम रेलमार्गका जमिनको मुआब्जाको विषय टुंगो लगाइ आर्थिक, पर्यावरणीय र प्राविधिक सम्भाव्यताका आधारमा काम अगाडि बढाउने भनिएको छ । काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन घोषणा कांग्रेसले गरेको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी : दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले अझ बढी महत्त्वाकांक्षी हुँदै आर्थिक नीति घोषणापत्रमा समेटेको छ । नेकपाले आगामी ५ वर्षभित्र दोहोरो अंक (५ प्रतिशत) भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यस अवधिमा बहुआयामिक गरिबी २०.१५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । जनसांख्यिक लाभको उच्च उपयोग गर्ने गरी प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सुनिश्चितता गर्ने समेत नेकपाको घोषणा छ ।

नेकपाले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने भनेको छ । उत्पादन लागत कम गर्ने नीति तथा संरचनात्मक सुधार गरिने र स्वदेशी उत्पादन मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउने समेत नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । कृषिमा नेकपाले आगामी दशकलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गर्ने भनेको छ ।

सबै किसानलाई एक वर्षभित्र परिचयपत्र दिने भनिएको छ । २ वर्षभित्र नेपाललाई भोकमरीमुक्त घोषणा गर्नेसमेत नेकपाको योजना छ । आगामी ५ वर्षभित्र ८० प्रतिशत सिँचाइयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसबीच पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हुलाकी मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, दू्रतमार्ग, काठमाडौं–हेटांैडा सुरुङमार्ग, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग सहित आयोजना सम्पन्न गर्ने घोषणा नेकपाले गरेको छ ।

पूर्वपश्चिम हिमाली लोकमार्गको अवधारणा समेत नेकपाले ल्याएको छ । केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ ।

पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण र काठमाडौंमा मेट्रोरेल तथा मोनोरेल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता नेकपाले गरेको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम ५ वर्षभित्र सक्नेसमेत भनिएको छ । आगामी ५ वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्‍याउने भनिएको छ ।

एमाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक दल रास्वपा
लेखक
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विषयमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

शिक्षामा एमाले : सबै किशोरीलाई नि:शुल्क प्याड, १० कक्षासम्म विद्यार्थीलाई खाजा

शिक्षामा एमाले : सबै किशोरीलाई नि:शुल्क प्याड, १० कक्षासम्म विद्यार्थीलाई खाजा
एमाले-प्रलोपा चुनावी तालमेल : पश्चिम रुकुममा जनार्दन शर्मालाई सहयोग गर्ने सहमति

एमाले-प्रलोपा चुनावी तालमेल : पश्चिम रुकुममा जनार्दन शर्मालाई सहयोग गर्ने सहमति
एमालेले युवाको शक्ति र सोचलाई सही उपयोग गर्छ : प्रदीप यादव

एमालेले युवाको शक्ति र सोचलाई सही उपयोग गर्छ : प्रदीप यादव
नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बन्छ : शंकर पोखरेल

नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बन्छ : शंकर पोखरेल
मधेशमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी

मधेशमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी
ठूला दलले नै दिएनन् महिला उम्मेदवारीलाई प्राथमिकता

ठूला दलले नै दिएनन् महिला उम्मेदवारीलाई प्राथमिकता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित