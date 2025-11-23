वर्षमानको दाबी- धाँधलीरहित चुनाव भए नेकपा पहिलो दल बन्छ

७ फागुन रोल्पा । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले फागुन २१ मा धाँधलीरहित चुनाव भए प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट नेकपा देशको पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गरेका छन् । बिहीबार रेल्पाको लिवाङमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता पुनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
‘प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार पुनले देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी अग्रणी प्रतिस्पर्धामा छ,’ पुनले भने, ‘शान्तिपूर्ण, धाँधलीरहीत र निष्पक्ष वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न भए हामी पहिलो दल बन्छौँ ।’
राष्ट्रिय स्वाधीनता, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायको स्पष्ट एजेन्डासाथ नेकपा चुनावमा होमिएको उनले बताए । ‘यी एजेन्डालाई थप तीव्र गतिमा अघि बढाउन जनमत आवश्यक छ । देशभरबाट जनताको साथ प्राप्त हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ,’ पुनले अगाडि भने ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई लक्षित गर्दै नेता पुनले ‘नयाँ’ भनिएकासँग ठोस नीति र दृष्टिकोणको अभाव रहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘न अर्थतन्त्रको स्पष्ट नीति छ, न सामाजिक र राजनीतिक दिशानिर्देश नै, अहिले पपुलिजमको राजनीति देखिन्छ, तर त्यस्तो राजनीति दीर्घकालीन हुँदैन ।’
राजनीतिमा सामाजिक सञ्जालमार्फत ब्ल्याकमेलिङ गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको पनि उनले बताए । यस्तै प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न अन्य शक्तिसँग सहकार्य गर्न नेकपा तयार रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
