+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

वर्षमानको दाबी- धाँधलीरहित चुनाव भए नेकपा पहिलो दल बन्छ

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लक्षित गर्दै नेता पुनले ‘नयाँ’ भनिएकासँग ठोस नीति र दृष्टिकोणको अभाव रहेको आरोप लगाए ।

0Comments
Shares
सुर्य प्रकाश बुढामगर सुर्य प्रकाश बुढामगर
२०८२ फागुन ७ गते १९:४०

७ फागुन रोल्पा । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले फागुन २१ मा धाँधलीरहित चुनाव भए प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट नेकपा देशको पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गरेका छन् । बिहीबार रेल्पाको लिवाङमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता पुनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

‘प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार पुनले देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी अग्रणी प्रतिस्पर्धामा छ,’ पुनले भने, ‘शान्तिपूर्ण, धाँधलीरहीत र निष्पक्ष वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न भए हामी पहिलो दल बन्छौँ ।’

राष्ट्रिय स्वाधीनता, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायको स्पष्ट एजेन्डासाथ नेकपा चुनावमा होमिएको उनले बताए । ‘यी एजेन्डालाई थप तीव्र गतिमा अघि बढाउन जनमत आवश्यक छ । देशभरबाट जनताको साथ प्राप्त हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ,’ पुनले अगाडि भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई लक्षित गर्दै नेता पुनले ‘नयाँ’ भनिएकासँग ठोस नीति र दृष्टिकोणको अभाव रहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘न अर्थतन्त्रको स्पष्ट नीति छ, न सामाजिक र राजनीतिक दिशानिर्देश नै, अहिले पपुलिजमको राजनीति देखिन्छ, तर त्यस्तो राजनीति दीर्घकालीन हुँदैन ।’

राजनीतिमा सामाजिक सञ्जालमार्फत ब्ल्याकमेलिङ गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको पनि उनले बताए ।  यस्तै प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न अन्य शक्तिसँग सहकार्य गर्न नेकपा तयार रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन वर्षमान पुन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

दलका घोषणापत्रमा अर्थतन्त्र : महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य, कमजोर आधार  

दलका घोषणापत्रमा अर्थतन्त्र : महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य, कमजोर आधार  
नेकपा नेता भन्छन्- देश निरंकुश र विध्वंसकारी अतिवादको चपेटामा छ

नेकपा नेता भन्छन्- देश निरंकुश र विध्वंसकारी अतिवादको चपेटामा छ
दाङ २ : प्रलोपा उम्मेदवार अधिकारीद्वारा नेकपा उम्मेदवार आचार्यलाई समर्थन

दाङ २ : प्रलोपा उम्मेदवार अधिकारीद्वारा नेकपा उम्मेदवार आचार्यलाई समर्थन
नेकपाको वर्गीकरण : कांग्रेस-एमाले ‘यथास्थितिवादी’, नयाँ शक्ति ‘पपुलिष्ट’

नेकपाको वर्गीकरण : कांग्रेस-एमाले ‘यथास्थितिवादी’, नयाँ शक्ति ‘पपुलिष्ट’
राजेश हमालले प्रचण्डको पक्षमा भोट मागेका हुन् ?

राजेश हमालले प्रचण्डको पक्षमा भोट मागेका हुन् ?
पार्टी पंक्तिमा प्रचण्ड-माधवको सन्देश : दुवै अतिवादसँग तालमेल हुँदैन

पार्टी पंक्तिमा प्रचण्ड-माधवको सन्देश : दुवै अतिवादसँग तालमेल हुँदैन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित