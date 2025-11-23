सुनको भाउ स्थिर, चाँदीको घट्यो

काठमाडौं । शुक्रबार सुनको भाउ स्थिर हुँदा चाँदीको भाउ घटेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आज शुक्रबार सुनको भाउ तोलाको ३ लाख ४ हजार ७ सय रुपैयाँ तोकेको छ । हिजो बिहीबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको थियो ।
यस्तै, आज चाँदीको भाउ भने घटेको छ । चाँदी तोलामा १० रुपैयाँले घटेर ५ हजार ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
हिजो बिहीबार चाँदी प्रतितोला ५ हजार ६० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
