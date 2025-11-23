+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

वीरेन्द्रको शालिकमा चढेर नाराबाजी गरेकोप्रति राप्रपाको खेद

2Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ८ गते १६:२८

८ फागुन,बुटवल । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दाङमा वीरेन्द्रको शालिकमाथि चढेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा नाराबाजी गरेको घटनाप्रति खेद प्रकट गरेको छ ।

बिहीबार राति रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको दाङ आगमनको समयमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको बिरेन्द्रचोकमा रास्वपाका कार्यकर्ताहरुले राजा वीरेन्द्रको शालिकमाथि उभिएर अपमानपूर्ण र अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै राप्रपा लुम्बिनी प्रदेशको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हो ।

‘राप्रपा लुम्बिनी प्रदेश समिति यो कार्यको घोर भर्त्सना एवम् खेद प्रकट गर्दछ,कसैको आस्थामा असर पर्ने यस्तो खाले अराजकतापुर्ण व्यवहार सह्य हुँदैन,’ राप्रपा प्रदेश सचिव राजेन्द्र अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ यो गतिविधिको सम्बन्धमा तत्काल रास्वपाले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै माफी माग्न आग्रह गर्दछौं, साथै यस्तो घटना फेरि नदोहोरिने प्रतिबद्धता गर्नहुन समेत आग्रह गर्दछौं ।’

राप्रपाले निर्वाचनमा मतदाताले निर्धक्क मतदान गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु सबै पार्टीको दायित्व हुने स्मरण गराउँदै स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन र अन्य दललाई असर गर्ने कुनै कार्य नगर्न सबै दल तथा व्यक्तिहरुलाई समेत आग्रह गरेको छ ।

गएराति नै दाङमा रास्वपाको समर्थन गरेको समूहले एमालेको झण्डा जलाउनुका साथै अध्यक्ष केपी ओलाीविरुद्ध आपत्तिजनक नाराबाजी गरेका थिए ।

एमालेले घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

राप्रपा वीरेन्द्रको शालिक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पूर्वराजाको अभिव्यक्तिलाई समर्थन जनाउँदै राप्रपाले भन्यो- समस्या समाधान गरेर मात्र निर्वाचन

पूर्वराजाको अभिव्यक्तिलाई समर्थन जनाउँदै राप्रपाले भन्यो- समस्या समाधान गरेर मात्र निर्वाचन
मधेश केन्द्रित चुनावी अभियानमा राप्रपा

मधेश केन्द्रित चुनावी अभियानमा राप्रपा
सुकुम्बासी बस्तीमा रवीन्द्र मिश्रसँग २ घण्टा

सुकुम्बासी बस्तीमा रवीन्द्र मिश्रसँग २ घण्टा
विश्वबन्धु थापा : बीपीका विश्वासपात्र, महेन्द्रका सहयोगी

विश्वबन्धु थापा : बीपीका विश्वासपात्र, महेन्द्रका सहयोगी
राप्रपाको नारा– नष्ट हुन्छौं, भ्रष्ट हुँदैनौं !

राप्रपाको नारा– नष्ट हुन्छौं, भ्रष्ट हुँदैनौं !
राप्रपाको चुनावी संकल्पपत्र : शासकीय स्वरुप- राजसंस्था, गन्तव्य- पृथ्वीपथ (पूर्णपाठ)

राप्रपाको चुनावी संकल्पपत्र : शासकीय स्वरुप- राजसंस्था, गन्तव्य- पृथ्वीपथ (पूर्णपाठ)

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित