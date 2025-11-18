+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सप्तरीमा अपहरणमा परेकी ७ वर्षीया बालिकाको उद्धार, एक पक्राउ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ८ गते १७:०३

८ फागुन, सप्तरी । सप्तरीमा अपहरणमा परेकी एक बालिकाको सकुशल उद्धार गर्दै प्रहरीले एक जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

अपहरणमा परेकी खडक नगरपालिका– ८ बिसनपुर निवासी ७ वर्षीया नेहा खातुनको सकुशल उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

अपहरणपछि फिरौती माग्ने सोही नगरपालिका वडा नम्बर ९ लालपट्टी टोलका ३० वर्षीय ईम्तियाज अहमद पक्राउ परेका हुन् ।

बिहीबार साँझ रुपनी गाउँपालिका वडा नम्बर– १ स्थित खाँडोबाट ईम्तियाज अहमदलाई नियन्त्रणमा लिई नेहालाई सकुशल उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक गौतम कुमार केसीले जानकारी दिए ।

मंगलबार साँझ घरबाट हराएकी नेहाको खोजीका लागि उनको परिवारजनले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।

प्रहरी उपरीक्षक केसीका अनुसार अपहरण गर्ने ईम्तियाजले बिहीबार बालिकाको बुवा इमरान खानलाई फोन गरी फिरौती लिएर रुपनी गाउँपालिका १ स्थित खाँडो खोला बोलाएका थिए ।

नियन्त्रणमा लिईएको ईम्तियाज अहमदलाई इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरमा राखेर थप अनुसन्धान भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ ।

सप्तरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सप्तरीका पालिकाहरूमध्ये सुरुङ्गा प्रथम

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सप्तरीका पालिकाहरूमध्ये सुरुङ्गा प्रथम
सप्तरीमा शंकास्पद वस्तु विस्फोट, ४ बालक घाइते

सप्तरीमा शंकास्पद वस्तु विस्फोट, ४ बालक घाइते
सप्तरीमा आचारसंहिता विपरीतका प्रचार सामग्री हटाउन निर्देशन

सप्तरीमा आचारसंहिता विपरीतका प्रचार सामग्री हटाउन निर्देशन
पुराना सहकर्मीबाटै सीके राउतमाथि चुनौती

पुराना सहकर्मीबाटै सीके राउतमाथि चुनौती
चार महिनापछि शिक्षकले पाए तलब

चार महिनापछि शिक्षकले पाए तलब
मालिस गराउने अध्यक्षको दाबी- राजीनामा दिएकै छैन, उपाध्यक्ष भन्छिन्- स्वीकृत भइसक्यो

मालिस गराउने अध्यक्षको दाबी- राजीनामा दिएकै छैन, उपाध्यक्ष भन्छिन्- स्वीकृत भइसक्यो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित