इरानमा सरकार विरोधी प्रदर्शन, एक जनाको मृत्यु

९ फागुन ,काठमाडौँ । इरानको गोलपायगन सहरमा जारी देशव्यापी सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षा बलले चलाएको गोली लागेर १९ वर्षीय सोरुश दानेश्मान्दीको मृत्यु भएको छ।
इरानवायर का अनुसार पेसाले हजाम रहेका दानेश्मान्दीलाई जनवरी ९ को साँझ सरकारी बलले गोली प्रहार गरेको थियो ।
रातको करिब ९ बजे प्रदर्शनकारीहरू सहरको मध्य भागमा भेला भइरहेका बेला यो घातक आक्रमण भएको हो ।
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार सुरक्षा निकायले भीडलाई तितरबितर पार्न घातक बल प्रयोग गरेको थियो। तेहरान र इस्फाहान जस्ता ठूला सहरबाहिरका साना र परम्परागत सहरी केन्द्रहरूमा समेत प्रदर्शन फैलिएपछि सरकारले दमनलाई तीव्र बनाएको यो घटनाले पुष्टि गर्दछ ।
मृत्यु भएको पाँच दिनपछि मात्रै दानेश्मान्दीको शव परिवारलाई जिम्मा लगाइएको थियो ।
उनलाई जनवरी १४ मा गोलपायगनको बाहिरी भेगमा पर्ने ताजरेह गाउँमा अन्त्येष्टि गरियो ।
मानवअधिकार अनुगमनकर्ताहरूका अनुसार, सहरको बीचमा अन्त्येष्टि गर्दा पुनः ठूलो प्रदर्शन भड्किन सक्ने डरले अधिकारीहरूले परिवारलाई दुर्गम क्षेत्रमा गाड्न दबाब दिएका थिए ।
