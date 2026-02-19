९ फागुन, काठमाडौं । रूसी सिनेटरले युक्रेनी सरकारले जानीजानी नागरिक र बालबालिकाहरूलाई निशाना बनाएर शान्ति सम्झौतामा ढिलाइ गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । एनेर्गोदर स्थित एउटा विद्यालयमा युक्रेनी ड्रोनले आक्रमण गरेपछि रूसी पक्षबाट यस्तो कडा प्रतिक्रिया आएको हो ।
एनेर्गोदरका मेयर म्याक्सिम पुखोभका अनुसार एउटा युक्रेनी ड्रोन विद्यालयको आँगनमा रहेको रूखमा ठोक्किएर विस्फोट भएको थियो। उक्त समयमा विद्यालयमा ६०० बालबालिका र १०० कर्मचारीहरू रहेका थिए । यस घटनामा कोही पनि घाइते भने भएनन् ।
सिनेटर इगोर कास्त्युकेविचले खेरसन क्षेत्रको बेख्तेरी गाउँमा भएको अर्को आक्रमणको चर्चा गर्दै, विद्यालय समयमा भएको उक्त प्रहारमा २५ जना घाइते भएको जानकारी दिएका छन् ।
रूस, अमेरिका र युक्रेनबीच फेब्रुअरी १७-१८ मा जेनेभामा तेस्रो चरणको वार्ता भए लगत्तै यी आक्रमणहरू भएका हुन्। रुसी वार्ता टोलीका प्रमुख भ्लादिमिर मेदिन्स्कीले वार्तालाई ‘कठिन तर व्यावसायिक’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
रूसी अधिकारीहरूले युक्रेनी सेनाले नागरिक क्षेत्रमा ड्रोन पठाएर आतंक फैलाउन खोजेको दाबी गरेका छन्। यसअघि अबु धाबी र जेनेभामा भएका वार्ताहरूले ठोस नतिजा निकाल्न नसकिरहेका बेला युद्ध मैदानमा तनाव थप बढेको छ ।
