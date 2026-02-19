+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जेनजी आन्दोलनका घाइते सूचीकरण गर्न सरकारको अन्तिम मौका

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय शनिबार एक सूचना जारी गरी फागुन १५ गतेसम्मका लागि घाइतेको सूचीकरण र वर्गीकरणका लागि अन्तिम मौका दिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ९ गते २०:२३

९ फागुन, काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई सूचीकरणका लागि अन्तिम मौका दिएको छ  । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय शनिबार एक सूचना जारी गरी फागुन १५ गतेसम्मका लागि घाइतेको सूचीकरण र वर्गीकरणका लागि अन्तिम मौका दिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयको पत्र तथा समन्वय समितिको निर्णयअनुसार घाइतेको सूचीकरण, वर्गीकरण तथा पुनर्वर्गीकरण सम्बन्धी कार्य हालसम्म निरन्तर रहेको बताउँदै लामो समय व्यतीत भइसकेकाले अब अन्तिम मौका दिएको जनाएको छ ।

अब यो अवधिभित्र विधिवत प्राप्त हुनआएका निवेदनहरूको छानबिन गरी घाइतेहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जेनजी आन्दोलन जेनजी आन्दोलनका घाइते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘जेनजीले दल नबनाए पनि हामी चुनावमै छौं’

‘जेनजीले दल नबनाए पनि हामी चुनावमै छौं’
जेनजी आन्दोलन, चुनाव र रूपान्तरणको प्रश्न

जेनजी आन्दोलन, चुनाव र रूपान्तरणको प्रश्न
‘नेपालमा जेनजी आन्दोलन’ पुस्तक सार्वजनिक

‘नेपालमा जेनजी आन्दोलन’ पुस्तक सार्वजनिक
जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोडमा संलग्नलाई एमालेले भन्यो- अराजक तत्व

जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोडमा संलग्नलाई एमालेले भन्यो- अराजक तत्व
जेनजी आन्दोलन : २५ सय घाइतेमध्ये दुई सय जनाको मात्रै वर्गीकरण  

जेनजी आन्दोलन : २५ सय घाइतेमध्ये दुई सय जनाको मात्रै वर्गीकरण  
एमालेले भन्यो- भ्रम नरहोस्, जेनजीका जायज मागको विरोध गरेका छैनौँ

एमालेले भन्यो- भ्रम नरहोस्, जेनजीका जायज मागको विरोध गरेका छैनौँ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित