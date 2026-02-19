जेनजी आन्दोलनका घाइते सूचीकरण गर्न सरकारको अन्तिम मौका

९ फागुन, काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई सूचीकरणका लागि अन्तिम मौका दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय शनिबार एक सूचना जारी गरी फागुन १५ गतेसम्मका लागि घाइतेको सूचीकरण र वर्गीकरणका लागि अन्तिम मौका दिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयको पत्र तथा समन्वय समितिको निर्णयअनुसार घाइतेको सूचीकरण, वर्गीकरण तथा पुनर्वर्गीकरण सम्बन्धी कार्य हालसम्म निरन्तर रहेको बताउँदै लामो समय व्यतीत भइसकेकाले अब अन्तिम मौका दिएको जनाएको छ ।
अब यो अवधिभित्र विधिवत प्राप्त हुनआएका निवेदनहरूको छानबिन गरी घाइतेहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
