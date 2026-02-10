+
English edition
एएफडी नेतृ एलिस वेइडेलद्वारा रूससँग सहकार्यको आह्वान, जर्मन विदेश नीतिको आलोचना

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १० गते ११:४३

१० फागुन, काठमाडौं । ‘अल्टरनेटिभ फर जर्मनी’ (एएफडी) की सह-अध्यक्ष एलिस वेइडेलले युरोपमा स्थायी शान्तिका लागि रूससँगको सहकार्य अनिवार्य रहेको बताएकी छिन् ।

वर्तमान जर्मन सरकारको विदेश नीतिलाई ‘त्रुटिपूर्ण’ भन्दै उनले मस्कोसँगको सम्बन्ध सुधार्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् ।

चान्सलर फ्रेडरिक मर्जको नेतृत्वमा रहेको सीभीयू/सीएसयू र एसपीडी गठबन्धनको कडा आलोचना गर्दै वेइडेलले वर्तमान सरकारको बाटो शान्तिपूर्ण नरहेको दाबी गरिन् ।

आफ्नो पार्टीले अमेरिका र रूस दुवैसँग संवाद र विचार आदानप्रदान चाहेको उनको भनाइ छ । रूसलाई बाहिर राखेर युरोपमा शान्ति सम्भव नहुने उनको तर्क छ ।

यो बयान यस्तो समयमा आएको छ जब हालै (फेब्रुअरी १७-१८) जेनेभामा रूस, अमेरिका र युक्रेनबीच महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय वार्ता सम्पन्न भएको छ। रुसी प्रतिनिधि भ्लादिमिर मेदिन्स्कीले उक्त वार्तालाई “कठिन तर व्यावसायिक” भनेका छन् ।

वेइडेलको यो टिप्पणी क्रेमलिनका प्रवक्ता दमित्री पेस्कोभको भनाइसँग मिल्दोजुल्दो छ, जसमा उनले चान्सलर मर्ज वा राष्ट्रपति म्याक्रोनले चाहेमा राष्ट्रपति पुटिन प्रत्यक्ष कुराकानीका लागि तयार रहेको बताएका थिए ।

वेइडेलका अनुसार युरोपेली छिमेकी र साझेदारहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न हालको टकरावपूर्ण नीतिमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ ।

एलिस वेइडेल जर्मन
