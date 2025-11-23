बैंकिङ प्रणालीबाट ३० अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट १० फागुनमा ३० अर्ब रुपैयाँ ८७ दिने अवधिका लागि निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत खिच्ने भएको छ।
- बोलकबोल माध्यमबाट ब्याजदर तय हुनेछ र सो रकमको परिपक्व अवधि आगामी जेठ ६ गते हुनेछ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० करोडदेखि सबै रकमसम्मको लागि प्रस्ताव गर्न सक्नेछन्।
१० फागुन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट आइतबार ३० अर्ब रुपैयाँ खिच्ने भएको छ । निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ८७ दिने अवधिका लागि सो रकम खिच्न लागिएको हो ।
बोलकबोल माध्यमबाट ब्याजदर तय हुनेछ । यो रकमको परिपक्व अवधि आगामी जेठ ६ गते हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० करोड र बढीमा सबै रकमसम्मको लागि प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् ।
न्यून कर्जा प्रवाहका कारण बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता कायम रहेपछि राष्ट्र बैंकले लामो अवधिको निक्षेप संकलनलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ ।
