+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

काठमाडौं मोडल कलेजको सफलता : बीबीएमा नेपाल प्रथम, १२ विद्यार्थीले ल्याए ३.९ माथिको जीपीए

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १० गते १३:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत बीबीए दोस्रो सेमेस्टरको बोर्ड परीक्षामा काठमाडौं मोडल कलेजले पुनः उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेको छ।
  • शुभेच्छा नेपालले ४ जीपीएससहित नेपाल 'टप' र निशा बस्नेतले ३.९९ जीपीएससहित 'सेकेन्ड टपर' भएकी छन्।
  • कलेज प्रमुख सुरेन्द्र सुवेदीले 'केएमसी इन्नोभेसन ल्याब' मार्फत विद्यार्थीमा उद्यमशीलता र स्टार्टअप संस्कृतिको विकासमा विशेष पहल गरिएको बताए।

१० फागुन, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालित बीबीए दोस्रो सेमेस्टरको बोर्ड परीक्षामा काठमाडौं मोडल कलेज (केएमसी)ले पुनः उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेको छ ।

यस परीक्षामा केएमसीका विद्यार्थी शुभेच्छा नेपालले ४ जीपीएसहित नेपाल ‘टप’ भएकी छन् । निशा बस्नेतले ३.९९ जीपीएसहित ‘सेकेन्ड टपर’ भएकी छन् ।
यसैगरी कलेजका १२ जना विद्यार्थीले ३.९ भन्दा माथि जीपीए ल्याई उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन् ।

सोहि सत्रको बीबीएमतर्फ भने ३.९१ जीपीएसहित शत प्रतिशत विद्यार्थी उत्तिर्ण भएका छन् ।

विश्वविद्यालयबाट निर्धारित पठ्यक्रमका अलावा विभिन्न शैक्षिक गतिविधि, शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई विभिन्न तालिम कलेजले दिँदै आएको छ । कलेज प्रमुख सुरेन्द्र सुवेदीले ‘केएमसी इन्नोभेसन ल्याब’ मार्फत विद्यार्थीमा उद्यमशीलता तथा स्टार्टअप संस्कृतिको विकास गर्न विशेष पहल गरिएको बताए ।

‘यस पहलले विद्यार्थीलाई नवीन सोच, व्यवसायिक सिप तथा उद्यम स्थापना गर्न आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान गर्दै आत्मनिर्भर र सिर्जनशील नेतृत्व विकासमा टेवा पुर्‍याइरहेको छ’ उनले भने ।

कलेजको सफलतामा योगदान पुर्‍याउने विद्यार्थी अभिभावक तथा शिक्षक–कर्मचारी सबैप्रति उनले आभार व्यक्त गरे । वि.सं. २०६० सालमा स्थापित काठमाडौं मोडल कलेजमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत एमबीएस, एमए (अंग्रेजी), बीबीए, बीबीएम, बीबीएस, बीसीए तथा बीएसडब्लु कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् ।

काठमाडौं मोडल कलेज
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित