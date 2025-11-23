दुर्गा प्रसाईं रिहाइको माग गर्दै प्रदर्शन

१० फागुन, काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई रिहा गर्न माग गर्दै काठमाडौंमा मोटरसाईकल र्याली निकालिएको छ ।
आइतबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भेला भएका राजावादीहरूले प्रसाईंलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै र्याली निकालेका हुन् ।
उनीहरूले प्रसाईंलाई पक्राउ गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकार विरोधी नारा समेत लगाएका थिए ।
प्रसाईंलाई ४ फागुनमा भक्तपुरस्थित उनकै निवासबाट पक्राउ गरिएको थियो ।
माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको मोटरसाइकल र्याली भद्रकालीमा पुगेर समापन भएको थियो ।
