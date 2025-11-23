+
धादिङ दुर्घटना : बसमा ४६ यात्रु रहेको अनुमान, डुंगाबाट उद्धार

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ११ गते ५:२७

  • पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गरेको यात्रु बस त्रिशूली नदीमा खस्दा कम्तिमा १७ जनाको मृत्यु भएको छ।
  • दुर्घटनाको बेला सो बसमा ४६ जना यात्रुहरु रहेको र उद्धार कार्य जारी रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन प्रसाद न्यौपानेले बताए।
  • सेना, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीको टोलीले उद्धार गरिरहेका छन् र मृतक तथा घाइतेहरुको सनाखत हुन सकेको छैन।

काठमाडौं । पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गरेको यात्रु बस त्रिशूली नदीमा खस्दा कम्तिमा १७ जनाको मृत्यु भएको छ ।

सडकबाट करिब ३ सय मिटर तल खसेको सो बसमा दुर्घटनाको बखत कम्तिमा ४६ जना यात्रुहरु रहेको अनुमान छ ।

घटनास्थलमा रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन प्रसाद न्यौपानेले दुर्घटनाको बेला बसमा ४६ जना यात्रुहरु रहेको र उनीहरुको खोज तथा उद्धार कार्य जारी रहेको जानकारी दिए ।

घटनास्थलबाट डुंगाको सहायताबाट यात्रुहरु ओसार्दै बगरमा जम्मा गर्ने र त्यहाँबाट एम्बुलेन्समार्फत् अस्पतालतर्फ पठाउने काम भइरहेको छ ।

दुर्घटनास्थलमा सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको टोलीले उद्धार गरिरहेका छन् । घटनास्थलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोली पनि छ । सशस्त्र प्रहरी बलको विपद व्यवस्थापन बेस आदमघाटबाट डीएसपी सुनिल गिरी नेतृत्वको टोली र विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालय कुरिनटारबाट गोताखोरसहितको टोली खटिएको छ ।

मृतक र घाइतेहरुको सनाखत हुन सकेको छैन ।

धादिङ बस दुर्घटना
