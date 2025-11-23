+
जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा सहभागी नहुन निर्वाचन आयोगको आग्रह

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ११ गते ६:३२

  • निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी नहुन आग्रह गरेको छ।
  • आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को पूर्ण पालनाको दायित्व सबै सरोकारवालामा रहेको स्मरण गराएको छ।
  • निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा प्रचारप्रसारमा सहभागी नहुन सचेत गराइएको छ।

११ फागुन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी नहुन आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आयोगले सो आग्रह गरेको हो । निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू गरेको विषय उल्लेख गर्दै आयोगले सो आचारसंहिताको पूर्णपालना गर्नु सरोकारवाला पक्षको दायित्व भएको स्मरण गराएको छ ।

सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित पक्षले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालनाको विषयमा आयोगले अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ । स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधि निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा सहभागी भएको भनी उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएकामा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहितामा रहेको व्यवस्थाअनुसार, स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तह बाहेक अन्य स्थानीय तहमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारमासंलग्न हुनसक्ने भएपनि सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल हुने गरी स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी नहुन आयोगले सचेत गराएको छ ।

-राससबाट

आम निर्वाचन जनप्रतिनिधि निर्वाचन आयोग
प्रवासी नेपालीको अभिमत : चुनावपछि सक्षम नेतृत्व आओस्, स्वदेशमै रोजगारी मिलोस्

प्रवासी नेपालीको अभिमत : चुनावपछि सक्षम नेतृत्व आओस्, स्वदेशमै रोजगारी मिलोस्
धादिङ १ : अनुभवी उम्मेदवारबीच आशिकाको इन्ट्रीले रोचक बन्यो प्रतिस्पर्धा

धादिङ १ : अनुभवी उम्मेदवारबीच आशिकाको इन्ट्रीले रोचक बन्यो प्रतिस्पर्धा
विधेयक बोकेर मतदाताका घरदैलोमा नरेश भण्डारी

विधेयक बोकेर मतदाताका घरदैलोमा नरेश भण्डारी
६ हजार ७४३ वडामा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम जारी

६ हजार ७४३ वडामा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम जारी
माओवादी-कांग्रेसले पालैपालो जितेको गोरखा-१ सुधन गुरूङको प्रवेशले थप तरंगित

माओवादी-कांग्रेसले पालैपालो जितेको गोरखा-१ सुधन गुरूङको प्रवेशले थप तरंगित
म्याग्दीमा महावीर चुनौती

म्याग्दीमा महावीर चुनौती

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
'ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन'

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories

