सर्बियाली राष्ट्रपति भुकिकको हत्याको योजना बनाएको आरोपमा २ जना पक्राउ

१२ फागुन, काठमाडौं । सर्बियाली प्रहरीले राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर भुकिक र उनको परिवारको हत्या गर्ने षड्यन्त्र रचेको आरोपमा दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
४९ वर्षीय डि. आर. र ४१ वर्षीय एम. आर. लाई संवैधानिक व्यवस्था उल्ट्याउन खोजेको र हतियार जम्मा गरी राष्ट्रपतिको ज्यान लिने योजना बनाएको आरोपमा पक्राउ गरिएको हो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूले राष्ट्रपति, उनकी पत्नी र छोराछोरीलाई निशाना बनाउने र प्रहरी कर्मचारीहरूमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाएका थिए ।
पक्राउ परेकाहरूलाई हिरासतमा राखिएको छ र उनीहरूको मुद्दा क्राल्येभोस्थित सर्वोच्च अभियोजकको कार्यालयमा पेश गरिनेछ ।
सर्बियामा भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनहरू र राजनीतिक तनाव बढ्दो छ। राष्ट्रपति भुकिकले यसअघि पनि पटक-पटक आफूमाथि विदेशी शक्तिहरूको सहयोगमा आक्रमण हुन सक्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
