+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पेरुमा हेलिकप्टर दुर्घटना : बालबालिकासहित १५ जनाको मृत्यु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १२ गते १०:२४

१२ फागुन, काठमाडौ । पेरुको दक्षिणी क्षेत्रमा आएको बाढीपीडितको उद्धारमा खटिएको पेरुभियन वायुसेनाको एमआई-१७ हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा १५ जनाको मृत्यु भएको छ ।

सोमबार फेब्रुअरी २३ मा सार्वजनिक गरिएको आधिकारिक जानकारी अनुसार यो दुखद घटना आरिक्विपा क्षेत्रको काराभेली प्रान्तमा भएको हो।

दुर्घटनामा हेलिकप्टरमा सवार सबै १५ जनाको मृत्यु भएको छ। यसमा ४ चालक दलका सदस्य र ११ यात्रीहरू रहेका थिए। मृतकहरूमा सात जना बालबालिका समेत छन्, जसमध्ये सबैभन्दा सानो बच्चा ३ वर्षको मात्र थियो ।

हेलिकप्टरको भग्नावशेष चाला जिल्लाको चाला भिएजो भन्ने ठाउँमा फेला परेको छ। यो ठाउँ दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा पर्दछ ।

उक्त हेलिकप्टर आरिक्विपामा आएको भीषण बाढी र पहिरोबाट प्रभावित मानिसहरूलाई राहत सामग्री पुर्‍याउन र उद्धार कार्यमा सहयोग गर्न जाँदै थियो ।

वायुसेनाले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन छानबिन सुरु गरेको छ। प्रारम्भिक अनुमान अनुसार सो क्षेत्रमा भइरहेको भीषण वर्षा र खराब मौसमका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्छ ।

यो घटनाले पेरुमा चलिरहेको बाढीको विपदमा थप पीडा थपेको छ। वायुसेनाले वीर सैनिक र यात्रीहरूको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ ।

पेरु हेलिकप्ट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सर्बियाली राष्ट्रपति भुकिकको हत्याको योजना बनाएको आरोपमा २ जना पक्राउ

सर्बियाली राष्ट्रपति भुकिकको हत्याको योजना बनाएको आरोपमा २ जना पक्राउ
सिरहा ३ : चुनावी वाचा धेरै, भरोसा कम

सिरहा ३ : चुनावी वाचा धेरै, भरोसा कम
रुकुमपूर्वमा मतदान अधिकृतले त्यागे जिम्मेवारी

रुकुमपूर्वमा मतदान अधिकृतले त्यागे जिम्मेवारी
झारखण्डमा एयर एम्बुलेन्स दुर्घटना हुँदा सातजनाको मृत्यु

झारखण्डमा एयर एम्बुलेन्स दुर्घटना हुँदा सातजनाको मृत्यु
यस्तो छ आज तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य   

यस्तो छ आज तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य   
तीन पूर्वसचिवसहित ५ जनालाई साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश

तीन पूर्वसचिवसहित ५ जनालाई साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

मौसमी फल अमला : कति गुणकारी ?

10 Stories
कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

कार्टुनबाट बालबालिकाले के सिक्छन् ?

6 Stories
के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित