पेरुमा हेलिकप्टर दुर्घटना : बालबालिकासहित १५ जनाको मृत्यु

१२ फागुन, काठमाडौ । पेरुको दक्षिणी क्षेत्रमा आएको बाढीपीडितको उद्धारमा खटिएको पेरुभियन वायुसेनाको एमआई-१७ हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा १५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
सोमबार फेब्रुअरी २३ मा सार्वजनिक गरिएको आधिकारिक जानकारी अनुसार यो दुखद घटना आरिक्विपा क्षेत्रको काराभेली प्रान्तमा भएको हो।
दुर्घटनामा हेलिकप्टरमा सवार सबै १५ जनाको मृत्यु भएको छ। यसमा ४ चालक दलका सदस्य र ११ यात्रीहरू रहेका थिए। मृतकहरूमा सात जना बालबालिका समेत छन्, जसमध्ये सबैभन्दा सानो बच्चा ३ वर्षको मात्र थियो ।
हेलिकप्टरको भग्नावशेष चाला जिल्लाको चाला भिएजो भन्ने ठाउँमा फेला परेको छ। यो ठाउँ दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा पर्दछ ।
उक्त हेलिकप्टर आरिक्विपामा आएको भीषण बाढी र पहिरोबाट प्रभावित मानिसहरूलाई राहत सामग्री पुर्याउन र उद्धार कार्यमा सहयोग गर्न जाँदै थियो ।
वायुसेनाले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन छानबिन सुरु गरेको छ। प्रारम्भिक अनुमान अनुसार सो क्षेत्रमा भइरहेको भीषण वर्षा र खराब मौसमका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्छ ।
यो घटनाले पेरुमा चलिरहेको बाढीको विपदमा थप पीडा थपेको छ। वायुसेनाले वीर सैनिक र यात्रीहरूको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4