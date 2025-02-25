इटालियन सिरी ए : इन्टरलाई १३ अंकको अग्रता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१७ फागुन, काठमाडौं । इन्टर मिलानले इटालियन सिरी ए मा जेनोअलाई पराजित गर्दै शीर्ष स्थानमा फराकिलो अग्रता बनाएको छ ।
गएराती घरेलु मैदानमा भएको खेलमा इन्टरले जेनोअलाई २-० ले पराजित गरेको हो ।
इन्टरका लागि फेडेरिको डिमार्कोले ३१औं मिनेटमा गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए । हाकन कालहानोग्लुले ७०औं मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत दोस्रो गोल गरेका थिए ।
जितपछि इन्टरले २७ खेलबाट ६७ अंक जोडेको छ । एक खेल कम खेलेको इन्टरको छिमेकी एसी मिलान ५४ अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ ।
जेनोअ २७ खेलबाट २७ अंकसहित १५औं स्थानमा छ ।
